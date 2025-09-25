Λίμνη Μόρνου - 32 χρόνια πριν: Η παρατεταμένη ανομβρία "έβγαλε" στην επιφάνεια ολόκληρο το χωριό

Πριν 32 χρόνια εκεί στο 1993 στη Λίμνη Μόρνου λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας, η στάθμη έπεσε σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βγει στην επιφάνεια σχεδόν ολόκληρο το χωριό.

Στο βίντεο από την ανάρτηση του Γιάννη Γιαννακόπουλου, το θέμα έπαιξε στο Mega στην εκπομπή με τον Γ. Δημαρά και την Ρ. Βαγιάννη, σχολιάζοντας την εξέλιξη του φαινομένου

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιάννη Γιαννακόπουλου:

"Ανασκαλεύοντας το αρχείο μου βρήκα τυχαία ένα βίντεο που έπαιξε την 10η Οκτωβρίου 1993, ανήμερα των εθνικών εκλογών, στην πρωινή εκπομπή του Μega Channel "Πρωινό Παράθυρο" που παρουσίαζαν ο Γιάννης Δημαράς και η αείμνηστη Ρίκα Βαγιάνη. Την εποχή εκείνη, όπως και σήμερα, επίσης λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας η στάθμη του νερού της λίμνης είχε πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί στην κυριολεξία ολόκληρο το χωριό.

Όπως ήταν αναμενόμενο η ανάδυση αυτή του χωριού από τα νερά , 12 περίπου χρόνια μετά την κατασκευή του φράγματος, ξύπνησαν μνήμες που είχαν σαν αποτέλεσμα να επιστρέψουν όλοι σχεδόν οι αναγκαστικά ξενιτεμένοι για να ψηφίσουν στο χωριό τους. Βέβαια η ανάδυση αυτή του χωριού δεν κράτησε για μεγάλο διάστημα γιατί η λίμνη του Μόρνου κατακλύστηκε από τα νερά του φράγματος του Εύηνου που μεταγγίστηκαν σε αυτή.

Με την πρόσφατη παρατεταμένη ανομβρία έχει αποκαλυφθεί το χωριό αλλά τα κτίσματα έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς σε σχέση με το 1993. Πέρασαν από τότε 32 χρόνια.

Να σημειωθεί ότι η ολοκλήρωση της κατασκευής του φράγματος του Μόρνου τελείωσε το 1981. Επίσης αυτή την εποχή και η στάθμη του νερού της λίμνης του Εύηνου είναι πολύ χαμηλή...

Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα αρχίσουν βροχοπτώσεις και η στάθμη του νερού στις λίμνες θα ανέλθει....

ΥΓ. Για την ιστορία η επιμέλεια του ρεπορτάζ του βίντεο ανήκει στη φίλη Βούλα Κολισοπούλου."