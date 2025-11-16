Λίμνη Κρεμαστών: Σοκάρουν οι εικόνες από τη δραματική πτώση της στάθμης

Σοκ και έντονη ανησυχία προκαλούν οι νέες φωτογραφίες από τη Λίμνη Κρεμαστών, η οποία βρίσκεται στα σύνορα των νομών Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας. Η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της χώρας εμφανίζει τη χαμηλότερη στάθμη νερού από την ημέρα δημιουργίας της, αποκαλύπτοντας ένα τοπίο που δύσκολα μπορεί να αφήσει κανέναν ασυγκίνητο.

Τα νερά έχουν υποχωρήσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε τμήματα οικισμών που είχαν βυθιστεί κατά την κατασκευή του φράγματος να αναδύονται ξανά στην επιφάνεια. Σπίτια, παλιά θεμέλια και τεχνητές όχθες συνθέτουν ένα σκηνικό “νεκρής” γης, με τη λάσπη να κυριαρχεί σε πολλές περιοχές γύρω από τη λίμνη.

Οι φωτογραφίες του Ηλία Προβόπουλου αποτυπώνουν με ωμό ρεαλισμό το μέγεθος της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.