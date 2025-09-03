Λίμνη Κρεμαστών: Πόλος έλξης για τουρισμό με βαρκάδες όλες τις εποχές

Πόλος έλξης για τουρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους έχει γίνει η λίμνη Κρεμαστών, σύμφωνα με την Εφημερίδα «Συνείδηση», με τις βαρκάδες που προσφέρονται από την ιδιωτική πρωτοβουλία και το πρόγραμμα των Περιφερειών και των Δήμων. Στόχος η «ένωση» των λιμνών της ευρύτερης περιοχής σε τουριστικά πακέτα.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Ακόμη ένα καλό καλοκαίρι έφυγε, όπου πολλοί ήταν αυτοί που επέλεξαν να κάνουν βαρκάδα στη λίμνη των Κρεμαστών. Το πρόγραμμα των δύο Περιφερειών (Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας) και των τεσσάρων Δήμων (Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Καρπενησίου και Αγράφων) για τις δωρεάν βαρκάδες αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη, ώστε να δραστηριοποιηθεί και ο πιστοποιημένος ιδιώτης για το πρόγραμμα, ο οποίος όμως πραγματοποιεί βαρκάδες 365 ημέρες το χρόνο!

Έτσι πλέον παρέες από το εξωτερικό και όλη την Ελλάδα επισκέπτονται την περιοχή καθόλη τη διάρκεια του έτους. Έτσι το αποτέλεσμα είναι κάθε χρόνο να καταγράφονται όλο και περισσότεροι επισκέπτες, καθώς οι βαρκάδες και η ιστορία της περιοχής «μαγεύουν» όσους πάνε για πρώτη φορά και είτε επισκέπτονται την περιοχή πάλι ή ενημερώνουν και ουσιαστικά στέλνουν άλλες παρέες στη λίμνη των Κρεμαστών.

Μάλιστα, ο στόχος της «σύνδεσης» της λίμνης Κρεμαστών με άλλες λίμνες που είναι κοντά στην περιοχή λ.χ λίμνη Καστρακίου, λίμνη Τριχωνίδα, λίμνη Πλαστήρα κλπ αναμένεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ευρύτερη περιοχή και τα χωριά της Αιτωλοακαρνανίας και της Ευρυτανίας πέριξ της λίμνης των Κρεμαστών να «γνωρίσουν» νέους επισκέπτες και να αποκτήσουν προβολή!

Ο Παναγιώτης Μακρής, πιστοποιημένος συνεργάτης για το πρόγραμμα των δωρεάν βαρκάδων από τις δύο Περιφέρειες και τους τέσσερις Δήμους που δραστηριοποιείται (Lake Tours) κάνοντας καθ’ όλη την διάρκεια του έτους βαρκάδες, πέραν δηλαδή της διάρκειας του προγράμματος, μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση, επεσήμανε:

«Οι βαρκάδες ξεκίνησαν από το μηδέν κυριολεκτικά και κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των επισκεπτών αυξάνεται. Ήδη φτάσαμε στην 6 η χρονιά. Επισκέπτονται τη λίμνη των Κρεμαστών για βαρκάδα από το εξωτερικό, την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την υπόλοιπη Πελοπόννησο, την Αιτωλοακαρνανία, από τα Ιόνια νησιά, από τη Λαμία έρχονται μονοήμερες, αλλά έρχονται και από την Μακεδονία. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι έρχονται άτομα κάθε ηλικίας και πολλές οικογένειες με παιδιά. Κάνουμε βαρκάδες 365 ημέρες το χρόνο και αυτό βοηθάει όσους θέλουν να ζήσουν αυτή την εμπειρία, γιατί μέσα από τη βαρκάδα απολαμβάνεις τη βόλτα, αλλά μαθαίνεις και την ιστορία της βύθισης 18 χωριών στην λίμνη, αλλά και άλλα ιστορικά στοιχεία που σχετίζονται με τα χωριά ή τα μνημεία που βυθίστηκαν, όπως το βυζαντινό μοναστήρι, μαθαίνεις την ιστορία από τα τέσσερα ποτάμια που έρχονται στη λίμνη και γενικά μαθαίνεις πολλά ιστορικά στοιχεία για την περιοχή γενικότερα.

Τον Αύγουστο η επισκεψιμότητα ήταν πολύ μεγαλύτερη λόγω και του προγράμματος των δύο Περιφερειών (Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας) και των τεσσάρων Δήμων (Καρπενησίου, Αγρινίου, Αγράφων και Αμφιλοχίας) με τις δωρεάν βαρκάδες. Οι βαρκάδες τον Αύγουστο έχουν απήχηση στους ντόπιους και σε όσους κατάγονται από την ευρύτερη περιοχή και έρχονται στο χωριό τους και θέλουν να κάνουν και τη βαρκάδα τους.

Το γεγονός ότι κάνουμε 365 ημέρες το χρόνο βαρκάδα σημαίνει ότι όποιος και αν θελήσει, ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπορεί να απολαύσει τη διαδρομή, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι στις αργίες έχει περισσότερη κίνηση.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε ότι το καλοκαίρι έχει περισσότερο κόσμο απ’ ό,τι το χειμώνα. Ειδικά τον τελευταίο χειμώνα που δεν ήταν ιδιαίτερα βαρύς οι επισκέπτες είχαν συνεχή ροή, διότι έχουμε και κλειστό καραβάκι που κάνουμε βαρκάδες ακόμη και με βροχή.

Έχει γίνει γνωστό ότι γίνονται βαρκάδες χειμώνα και καλοκαίρι και γι’ αυτό επισκέπτονται την λίμνη πολλοί σύλλογοι, πολλοί συνταξιούχοι που πραγματοποιούν εκδρομές στο Καρπενήσι και πολλοί άλλοι που απλά θέλουν να κάνουν βαρκάδα. Διεξάγονται επίσης εκπαιδευτικές εκδρομές με περιβαλλοντολογικό χαρακτήρα και στο πλαίσιο των εκδρομών αυτών γίνονται και βαρκάδες.

Υπάρχουν βαρκάδες των 30 λεπτών και των 60 λεπτών, αλλά από εκεί και έπειτα μπορεί να γίνουν και βαρκάδες ανάλογα με τη συνεννόηση, που θα γίνει. Μπορούν να επιλέξουν οι επισκέπτες τι επιθυμούν περισσότερο να δουν και να ξεναγηθούν. Υπάρχει η δυνατότητα ακόμη και να γίνει όλο το γύρο της λίμνης που μπορεί να διαρκέσει ακόμη και 8 ώρες. Στο πλαίσιο όμως των βαρκάδων της μίας ώρας μπορούμε να επισκεφτούμε την γέφυρα της Επισκοπής, την γέφυρα του Μανώλη, το φράγμα των Κρεμαστών, την γέφυρα της Τατάρνας κλπ. Αυτά βέβαια είναι διαφορετικές διαδρομές. Υπάρχουν επιλογές όμως και άλλες, να πάμε στο κάστρο του Κάρολου Τόκου, στα στενά του Αχελώου, να φτάσουμε στην γέφυρα της Τέμπλας.

Η πορεία των επισκεπτών για βαρκάδες καθ’ όλη την διάρκεια του έτους είναι αυξητική, κάθε φετινός μήνας είναι καλύτερος από τον περσινό. Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι με το πρόγραμμα της δωρεάν περιήγησης συνέβαλαν στο μέγιστο στην προβολή της περιοχής, ενώ εμείς συμπληρώνουμε το έργο των Περιφερειών και των Δήμων, διότι οι βαρκάδες που διοργανώνουν οι θεσμικοί αυτοί φορείς είναι ένα με δύο μήνες το καλοκαίρι και εμείς τις πραγματοποιούμε όλο το χρόνο.

Η περιοχή είναι ένας αγνός τόπος που τώρα έχει ξεκινήσει να έχει επισκέπτες και έχουμε ως στόχο να τους μεταφέρουμε την ιστορία της περιοχής. Στοχεύουμε ακόμη στην «ένωση» των λιμνών που είναι κοντά στην περιοχή, της λίμνης των Κρεμαστών δηλαδή με τη λίμνη Τρχωνίδα, Στράτου, τη Στεφανιάδα και τη λίμνη Πλαστήρα. Αυτό θα συμβεί με την δημιουργία τουριστικών πακέτων με τη συνεργασία ομάδων και ατόμων που κάνουν δράσεις γύρω από τις λίμνες αυτές λ.χ δράσεις με κανό, με πεζοπορίες, με ορειβασία, με τη συνεργασία των ναυτικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στις λίμνες αυτές λ.χ στην Τριχωνίδα και τα πακέτα αυτά να τα προσφέρουμε στα τουριστικά γραφεία, ώστε να προσελκύσουμε κόσμο σε όλη αυτή την περιοχή, η οποία εκτός από φύση έχει να μας μάθει και ιστορία. Το σημαντικότερο είναι ότι όσοι έρχονται ξανάρχονται ή στέλνουν άλλες παρέες.

Ακόμη, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχουν οι περιοχές πέριξ της λίμνης Κρεμαστών είναι ότι από τον Σεπτέμβριο ξεκινούν οι διελεύσεις από την περιοχή όσων ταξιδεύουν με μηχανές και τζιπ για δράσεις στο βουνό. Αυτές οι ομάδες είναι απ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και στο πρόγραμμά τους εντάσσουν και τις βαρκάδες».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»