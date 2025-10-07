Λίμνη Κρεμαστών-Δήμος Αγράφων: Σε δημόσια διαβούλευση τρεις αντλησιοταμιεύσεις «μαμούθ» έως τις 10 Οκτωβρίου

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 10 Οκτωβρίου η κοινή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τρεις αντλησιοταμιεύσεις μαμούθ στη Λίμνη Κρεμαστών που προκαλούν έντονες αντιδράσεις από κατοίκους και φορείς για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και το νερό.

Η ανακοίνωση:

Συγκεκριμένα, η κοινή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τις 3 αντλησιοταμιεύσεις στις θέσεις «Καμαράκι» (μέγιστης ισχύος έγχυσης 530.6 ΜW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 486.93 MW), «Κανδήλι» (μέγιστης ισχύος έγχυσης 464.91 ΜW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 426.65 MW), και «Τρίκορφο» ’ (μέγιστης ισχύος έγχυσης 598 ΜW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 548.77 MW) της εταιρείας HYDROENERGY 9 SA (στις Δ.Ε. Φραγκίστας και Βίνιανης του Δήμου Αγράφων, και στις Δ.Ε. Αγρινίου και Παρακαμπύλιων του Δήμου Αγρινίου, όσον αφορά την γραμμή διασύνδεσης) τίθεται σε διαβούλευση στο ΗΠΜ:

https://platform.eprm.ypen.gr/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExUU1mT3BvWUZPMHR0VFY0bgEelSmgKzdVvjaVEOkW8gmbMf03m0Fl4oOe5FV7jg9yVEiqeP7B0Z2Dw1GaX6Y_aem_8W_yN5rOdzHo7V7YuFZt8w#/applications/1861/aepo_creation

Ενδεικτικά στοιχεία των 3 έργων σύμφωνα με την ΜΠΕ:

Κατασκευή 6 ταμιευτήρων συνολικής έκτασης 897 στρ. εντός δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων:

Θέση Καμαράκι: άνω ταμιευτήρας έκτασης 151 στρ. και κάτω ταμιευτήρας έκτασης 133 στρ., θέση Κανδήλι: άνω ταμιευτήρας 165 στρ. και κάτω ταμιευτήρας 121 στρ. και θέση Τρίκορφο: άνω ταμιευτήρας 183 στρ. και κάτω ταμιευτήρας 144 στρ. Αποθεσιοθάλαμοι: 30 στρ. (Καμαράκι)+ 30 στρ. (Κανδήλι)+ 30 στρ. (Τρίκορφο) = 90 στρ. συνολική έκταση

Εργοταξιακοί χώροι: 31 στρ. (Καμαράκι)+ 34 στρ. (Κανδήλι)+ 12 στρ. (Τρίκορφο) = 77 στρ. συνολική έκταση

Σήραγγες μεταφοράς του νερού: 1,8 χλμ (Καμαράκι), 2,6 χλμ (Κανδήλι) και 1,7 χλμ (Τρίκορφο)

Κατασκευή 3 υπόγειων σταθμών παραγωγής-άντλησης

Δρόμοι πρόσβασης: Καμαράκι (2χλμ νέοι δρόμοι και 1,3χλμ βελτίωση υφιστάμενων δρόμων), Κανδήλι (0,3 χλμ νέοι δρόμοι και 0,2 χλμ βελτίωση υφιστάμενων δρόμων) και Τρίκορφο (2,3 χλμ νέοι δρόμοι)

Νέος Υποσταθμός Ανύψωσης Τάσης 15/400 kV, έκτασης 24,6 στρ. πλησίον της θέσης Καμαράκι

Νέα υπόγεια γραμμή διασύνδεσης μεταξύ των 3 έργων με τον υποσταθμό ανύψωσης, μήκους 42,6 χλμ

Νέα εναέρια Γραμμή Μεταφοράς 400 kV, μήκους περίπου 36.725 μ, η οποία είναι κοινή για τα τρία έργα και θα εκκινεί από νέο Υποσταθμό Ανύψωσης Τάσης και θα καταλήγει στον υφιστάμενο Υποσταθμό του ΑΔΜΗΕ στο ΚΥΤ Αχελώου, εντός κατοικημένης περιοχής, στον οικισμό Ραΐνα της Κοινότητας Σκουτεσιάδας του δήμου Αγρινίου.

Οι συνολικές ποσότητες της περίσσειας χωματισμών για την υλοποίηση των παραπάνω έργων υπολογίζονται περί τα 15.500.000 κυβικά μέτρα, τις οποίες, η εταιρεία υποχρεούται να μεταφέρει στο συνόλο τους, σε συνεργαζόμενη εταιρεία επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, στο Καρπενήσι.

Οι 6 ταμιευτήρες θα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τους οικισμούς: Γουλαίκα, Αγία Τριάδα, Ανοτολική Φραγκίστα, Δυτική Φραγκίστα, Νεοχώρι, Παλαιοχώρι και Αγ. Γεώργιος.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, δεν περιλαμβάνεται γεωλόγος στην ομάδα μελέτης της ΜΠΕ του ανωτέρω έργου αντλησιοταμίευσης, καθως επίσης και ότι δεν υπάρχει παράρτημα γεωλογικής μελέτης εντός αυτής, παρά μόνο προκαταρκτική γεωλογική έκθεση, υπογεγραμμένη από μηχανικό μεταλλείων.

Στο 75-80% η απόδοση των αντλησιοταμιεύσεων:

Σύμφωνα με την ΜΠΕ, για την παραγωγή 1 MW ηλεκτρικής ενέργειας, ένας σταθμός αντλησιοταμίευσης θα καταναλώσει περίπου 1.3 MW κατά τη διάρκεια της φάσης άντλησης. Αυτή η αναλογία (κατανάλωση 1.3 MW για παραγωγή 1 MW) προκύπτει λόγω των ενεργειακών απωλειών που περιλαμβάνουν την αντίσταση της αντλίας, τριβές στον αγωγό, και τη μετατροπή ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι η αποδοτικότητα του συστήματος κυμαίνεται περίπου στο 75-80%, με τις απώλειες να εξαρτώνται από τις συνθήκες λειτουργίας και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται.

Γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών (μέχρι στιγμής):

Θετικές με όρους από: Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Διεύθυνση Δασών Ευρυτανίας, Δασαρχείο Καρπενησίου, Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας, Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΠΕΧΩΠ) Αιτωλοακαρνανίας, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου.

Αρνητική: Δήμος Αγρινίου, με κατάθεση απόψεων-ενστάσεων στην δημόσια διαβούλευση.

Επιπρόσθετα, υπάρχει η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δ. Αγράφων με αριθμό 179/5-9-2025 με θέμα: ορισμός και αμοιβή εξειδικευμένου δικηγορικού γραφείου για την σύνταξη και υποβολή εντύπου εμπεριστατωμένων απόψεων-ενστάσεων κατά της ΜΠΕ των 3 αντλησιοταμιεύσεων: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%97%CE%9B%CE%A7%CE%A96%CE%91-%CE%94%CE%A9%CE%9B

Έχει ετοιμαστεί ψήφισμα 8 τοπικών κοινοτήτων (Δυτικής Φραγκίστας, Ανατολικής Φραγκίστας, Κερασοχωρίου, Μαραθιά, Παλαιοχωρίου, Επισκοπής, Βαλαώρας και Σιβίστας-Χρυσόβων) του Δήμου Αγράφων, με το οποίο δηλώνεται η σφοδρή αντίδραση τους στην κατασκευή των αντλησιοταμιεύσεων.

Μάλιστα, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί στην Δυτική Φραγκίστα, ανοιχτή Συζήτηση-Ενημέρωση από κατοίκους της περιοχής.

Τα έργα αντλησιοταμίευσης, αποτελούνται από τουλάχιστον 2 ταμιευτήρες με υψομετρική διαφορά. Το νερό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατευθυνόμενο από τον πάνω ταμιευτήρα προς τον κάτω (στην προκειμένη περίπτωση ο ταμιευτήρας της λίμνης Κρεμαστών) μπορεί με τη βοήθεια στροβιλοαντλιών να αντληθεί εκ νέου στον πάνω ταμιευτήρα. Η άντληση γίνεται με χρήση της περισσευούμενης στοχαστικής ενέργειας από μεγάλους αιολικούς ή μεγάλους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, η οποία αποθηκεύεται ως υδροηλεκτρικό «απόθεμα» στον πάνω ταμιευτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας εκ νέου, όταν κρίνεται αναγκαίο με βάση τη ζήτηση. Προκειμένου να γίνει ευκολότερα κατανοητό, με πολύ απλά λόγια, μια μονάδα αντλησιοταμίευσης πρόκειται για μια «μπαταρία νερού», δηλαδή μπαταρία που «φορτίζει-εκφορτίζει με νερό», χρησιμοποιώντας απαραίτητα ενέργεια από ΑΠΕ.

Δεν πρόκειται πάρα μόνο για έργα οριστικής ταφόπλακας για την περιοχή μας, καθώς αυτά, όπως και ολα τα σχεδιαζόμενα έργα αντλησιοταμίευσης θα αποτελέσουν έργα ισοπέδωσης παρθένων δασικών εκτάσεων και τον δούρειο ίππο για την αδειοδότηση και λειτουργία δεκάδων ανεμογεννητριών και πληθώρας πλωτών και χερσαίων φωτοβολταϊκών.

Στην λίμνη Κρεμαστών, εκτός από τις 3 ανωτέρω αντλησιοταμιεύσεις, είχαν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός του 2025, η αντλησιοταμίευση στην θέση Λημέρι Αμφιλοχίας και η αντλησιοταμίευση στην θέση Πρατοβούνι Αγράφων, ενώ στον χάρτη της ΡΑΑΕΥ, υπάρχουν άδειες παραγωγού για 3 επιπλέον αντλησιοταμιεύσεις, δηλ. σύνολο 8.

Ο βομβαρδισμός των εταιρειών για την αδειοδότηση έργων βιομηχανικών ΑΠΕ (ανεμογεννήτριες, πλωτά φωτοβολταϊκά, αντλησιοταμιεύσεις και μικρά υδροηλεκτρικά) στην περιοχή των λιμνών του Αχελώου συνεχίζεται με συνολικά 25 έργα σε δημόσια διαβούλευση από τον Δεκέμβριο του 2023, έως και σήμερα.

Η Λίμνη και ο Αχελώος κατάντη του Φράγματος Κρεμαστών υδρεύουν μια τεράστια περιοχή, παρέχοντας πόσιμο νερό σε πόλεις και χωριά, υποστηρίζοντας παράλληλα τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Η πραγματοποίηση τόσων αντλησιοταμιεύσεων θα μειώσει την ποσότητα του διαθέσιμου νερού και σημαίνει de facto ιδιωτικοποίηση και η εγκατάσταση χιλιάδων στρεμμάτων πλωτών φωτοβολταϊκών στις λίμνες θα υποβαθμίσει την ποιότητα των υδάτων.

Οι τοπικές κοινωνίες, με κόπο, έχουμε αναδείξει τον τόπο μας σε πρότυπο προορισμό εναλλακτικού τουρισμού με κέντρο τη Λίμνη Κρεμαστών, που υποδέχεται φυσιολάτρες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεν θα θυσιάσουμε τη φυσική της ομορφιά στο βωμό της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης των έργων ΑΠΕ και Αποθήκευσης.

Η λίμνη ανήκει σε όλους μας και σε κανέναν. Λέμε όχι στη de facto ιδιωτικοποίηση του νερού, όχι στη μετατροπή των 3 λιμνών του Αχελώου σε «ενεργειακή αποικία», όχι στην περαιτέρω υποβάθμιση και ερημοποίηση του τόπου μας!



Επιτροπή Αγώνα Ευρυτάνων & Αιτωλοακαρνάνων για τις Βιομηχανικές ΑΠΕ