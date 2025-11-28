Λημέρι Ευρυτανίας: Ένα χωριό «πνιγμένο» μέσα στα έλατα και στην ομορφιά της φύσης!

Το Λημέρι είναι ορεινό χωριό της Ευρυτανίας σε υψόμετρο 780 μέτρα και ανήκει στο Δήμο Αγράφων.

Ο πληθυσμός του είναι 184 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Το χωριό είναι χτισμένο στις νοτιοδυτικές πλαγιές της Λιάκουρας με υψόμετρο 2020 μέτρα και βόρεια της λίμνης Κρεμαστών. Στην τοπική ενότητα του Λημερίου υπάγονται οι οικισμοί Ρεβύθι, Πλατιά Πέτρα, Μεσηνικόλας, Αργαστήρια, Γουναράδικο, Λακκώματα, Ραγκουβά και Προσήλια. Το καλοκαίρι το χωριό γεμίζει από παραθεριστές που αναζητούν λίγες στιγμές δροσιάς και χαλάρωσης. Στα αλπικά λιβάδια φιλοξενεί τους τσοπάνησες με τα αιγοπρόβατα τους, εκεί όπου μπορούν να βρούνε άφθονη τροφή.

Γεωγραφία

Απέχει 63 χιλιόμετρα από το Καρπενήσι και 24 από το Κερασοχώρι. Το όνομα του το πήρε από τον κλέφτη Κατσαντώνη, που είχε το λημέρι του βορειοανατολικά προς το Μοναστηράκι, σε μια πλαγιά της κορυφής “Πύργος” της Λιάκουρας. Το κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι το πυκνό δάσος ελάτης που πνίγει στην κυριολεξία τα σπίτια του χωριού, αλλά και τις γύρω πλαγιές.

Ιστορία

Εκεί στα τέλη Αυγούστου του 1809 ο Κατσαντώνης συνελήφθη άρρωστος και μαζί με τον αδερφό του μεταφέρθηκαν στα Γιάννενα για να βρουν μαρτυρικό θάνατο από τον Αλή Πασά.

Αξιοθέατα

Μπαίνοντας στο χωριό στον κεντρικό δρόμο βρίσκεται ο Ιερός Ναός της Αγίας Βαρβάρας και απέναντι το άγαλμα του Ήρωα Κατσαντώνη, με πανοραμική θέα στους απέραντους κατάφυτους λόφους της περιοχής. Εκεί στην πλατεία υπάρχει ένα παραδοσιακό καφενεδάκι, κάτω από τα τεράστια πλατάνια, όπου μπορείτε να καθίσετε στην πετρόχτιστη πλατεία και να γευματίσετε δίπλα στο άγαλμα, αγναντεύοντας από ψηλά το καταπράσινο τοπίο.

Ανατολικά του χωριού βρίσκεται το “πλατανόδασος Βραγγιανίτη” με τα υπέροχα τρεχούμενα νερά, μια πανέμορφη περιοχή γεμάτη πλατάνια, που προσφέρει χαλάρωση και δροσιά τους καλοκαιρινούς μήνες. Επίσης υπάρχει και η περιοχή του “Κονιαδόλακκου”, όπου μπορείτε να πάτε από το μονοπάτι που ξεκινάει από τον κεντρικό δρόμο δίπλα στην εκκλησία του χωριού. Ανηφορίζοντας την πλαγιά μέσα στο πυκνό δάσος ελάτης, εμφανίζεται πίσω σας η λίμνη Κρεμαστών από τη γέφυρα της Τατάρνας μέχρι τον Αχελώο ποταμό. Οι εικόνες είναι μοναδικές.

Στο παρακάτω βίντεο δείτε το Λημέρι Ευρυτανίας:

Πηγή: naturedrone.gr