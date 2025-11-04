Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, 2025
Λιμάνι Πειραιά: 48χρονος έπεσε στη θάλασσα – Τον έσωσε λιμενικός

Mεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Στη θάλασσα μέσα στο λιμάνι του Πειραιά έπεσε ένας άνδρας, ηλικίας 48 ετών, τον οποίο βούτηξε στο νερό και έσωσε ένας λιμενικός.

Από άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία, ο 48χρονος άνδρας έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά, μπροστά από την πύλη Ε7, την Τρίτη (04.11.2025).

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα – ελληνική ακτοφυλακή, το περιστατικό έγινε αντιληπτό από στέλεχος του Λιμενικού που εκτελούσε υπηρεσία τάξης στην περιοχή.

Ο λιμενικός βούτηξε άμεσα στη θάλασσα και, με τη συνδρομή ενός ακόμη ατόμου, προσέφερε στον άνδρα σωσίβιο, βοηθώντας τον να βγει με ασφάλεια στη στεριά.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ ο 48χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ίδιος ανέφερε ότι περπατούσε και αισθάνθηκε ξαφνική ζάλη, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στη θάλασσα. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος.

Πηγή: newsit.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi

