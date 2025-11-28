Λήγει ο χρόνος για την απογραφή των ανελκυστήρων, τεχνική παράταση 1-2 μηνών εξετάζουν στο υπ. Ανάπτυξης

Λήγει ο χρόνος για την απογραφή των ανελκυστήρων εξετάζει η κυβέρνηση (η προθεσμία λήγει στις 30 Νοεμβρίου), καθώς διαπιστώνει ότι ο χρόνος που απομένει δεν επαρκεί για να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία.

Το επιχείρημα για τη νέα παράταση είναι ότι χρειάζεται επαρκής χρόνος ώστε να μπουν στο παιχνίδι της καταχώρισης στο Μητρώο και οι συντηρητές των ανελκυστήρων, προκειμένου να αυξηθεί ο ρυθμός των υποβολών και να λυθούν οι διενέξεις που εμφανίζονται σε πολλές πολυκατοικίες – είτε μεταξύ ενοίκων, είτε με τα γραφεία διαχείρισης που έχουν αναλάβει τις κοινόχρηστες δαπάνες και τις ανάγκες του κτιρίου.

Σε επιστολή προς τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, η ΠΟΜΙΔΑ τονίζει ότι, παρά τις συμφωνίες στην πρόσφατη συνάντηση των δύο πλευρών, ο απαιτούμενος χρόνος για να μπουν σε τάξη χιλιάδες παλιοί ανελκυστήρες παραμένει περιορισμένος. Στη σύσκεψη ξεκαθαρίστηκε ότι οι διαχειριστές ή και οι συνιδιοκτήτες που δηλώνουν τους κοινόχρηστους ανελκυστήρες των πολυκατοικιών με τους κωδικούς τους δεν βαρύνονται με καμία πρόσθετη υποχρέωση· αντίθετα, πρόστιμο θα επιβληθεί αργά ή γρήγορα σε όσους δεν δηλώσουν τους ανελκυστήρες των κτιρίων τους.

Διευκρινίστηκε, επίσης, ότι οι επιχειρήσεις συντήρησης και εγκατάστασης ανελκυστήρων δεν χρειάζονται τη συναίνεση των ιδιοκτητών για τη δήλωση των ανελκυστήρων που συντηρούν, καθώς η απογραφή αποτελεί νόμιμη υποχρέωση με σοβαρές συνέπειες και για τις δύο πλευρές. Γι’ αυτό το Υπουργείο κάλεσε και επισήμως τις επιχειρήσεις συντήρησης να δραστηριοποιηθούν άμεσα, δηλώνοντας τους ανελκυστήρες των πελατών τους χωρίς κανένα κόστος για τους ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές των κτιρίων.

Οι διευκρινίσεις αυτές έφεραν άμεσα αποτέλεσμα, προκαλώντας σημαντική αύξηση στον ρυθμό των υποβολών. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, ο απομένων χρόνος δεν επαρκεί ώστε να δηλωθούν όλοι οι ανελκυστήρες της χώρας, ειδικά από τις εταιρείες συντήρησης που έχουν να ολοκληρώσουν χιλιάδες δηλώσεις η καθεμία Και για αυτό τον λόγο ζητά δίμηνη παράταση στην καταληκτική προθεσμία.

Στο υπουργείο Ανάπτυξης αναγνωρίζουν ότι δεν είναι ρεαλιστικό να κλείσει ομαλά μια τόσο μεγάλη απογραφή σε τόσο στενό χρονικό περιθώριο και εξετάζουν μια εύλογη τεχνική παράταση, όχι για να «χαλαρώσει» το πλαίσιο, αλλά για να μην τιμωρηθούν πολυκατοικίες και τεχνικοί που επιδιώκουν να συμμορφωθούν αλλά πρακτικά δεν προλαβαίνουν.

Η διαδικασία, η οποία είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr. Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες, από πολυκατοικίες κατοικιών έως εμπορικά κέντρα και δημόσια κτίρια. Όπως προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008, κάθε ανελκυστήρας πρέπει να διαθέτει μοναδικό αριθμό μητρώου. Αν δεν έχει καταχωρηθεί, θεωρείται παράνομος και δεν επιτρέπεται η λειτουργία του.

Η μη συμμόρφωση δεν φέρνει μόνο πρόστιμα, αλλά και πιθανή διακοπή ηλεκτροδότησης. Συγκεκριμένα, ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει τη δυνατότητα να κόβει το ρεύμα σε όποιον ανελκυστήρα δεν είναι δηλωμένος στο μητρώο, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης. Τα πρόστιμα κυμαίνονται ανάλογα με το είδος του κτηρίου: 1.000 ευρώ για πολυκατοικίες κατοικιών, 2.500 ευρώ για μικτά κτήρια και 5.000 ευρώ για δημόσια κτήρια και εμπορικά κέντρα. Εάν συμβεί ατύχημα σε ανελκυστήρα που δεν έχει δηλωθεί, η ευθύνη βαραίνει πλήρως τον διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη.

Παρά την υποχρέωση, η πρόοδος της απογραφής παραμένει ανησυχητικά χαμηλή. Υπολογίζεται ότι έχουν δηλωθεί 200.000 ανελκυστήρες από τους περίπου 900.000 που λειτουργούν στη χώρα.

