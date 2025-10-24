Λευτέρης Πετρούνιας: Στην 5η θέση στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τζακάρτα

Ο Λευτέρης Πετρούνιας δεν μπόρεσε να κατακτήσει στην Τζακάρτα της Ινδονησίας το πέμπτο του μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής, μένοντας στην 5η θέση, στον τελικό των κρίκων.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας εκτέλεσε πολύ καλά το πρόγραμμά του, όμως ένα μικρό λάθος στην έξοδό του, τού στοίχισε το πέμπτο του μετάλλιο στην κορυφαία διοργάνωση, μένοντας στην 5η θέση με βαθμολογία 14.300.

Ο Αμερικανός, Ντόνελ Γουίτεμπουργκ. αγωνίστηκε τελευταίος, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και “έσπρωξε” τον Έλληνα Ολυμπιονίκη στην 5η θέση του τελικού των κρίκων.

Ο Τούρκος Αντέμ Ασίλ με 14.566 είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη βαθμολογία, με τους Κινέζους Ξινγκιού Λαν με 14.500 και Μποχένγκ Ζανγκ να ακολουθούν 14.466.

Η κατάταξη του τελικού

1.Ντόνελ Γουίτεμπουργκ (ΗΠΑ) 14.700

2.Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) 14.566

3.Σινγκγιού Λαν (Κίνα) 14.500

4.Μποχένγκ Ζανγκ (Κίνα) 14.466

5.Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) 14.300

6.Κάιο Σόουζα (Βραζιλία) 14.166

7.Γκλεν Σουέλ (Βέλγιο) 13.933

8.Χάρι Χέπγουορθ (Μ. Βρετανία) 13.336

Πηγή: newsit.gr