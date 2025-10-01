Λευτέρης Πανταζής: «Θέλω να κάνω παιδί, νομίζω ότι είμαι έτοιμος»

Έτοιμος να κάνει ένα ακόμη παιδί αισθάνεται ο Λευτέρης Πανταζής, ένας από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες τραγουδιστές που έχει βγάλει η χώρα μας.

Ο τραγουδιστής έχει ζήσει μία μυθιστορηματική ζωή, γεμάτη με καλές αλλά και κακές στιγμές, τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά του.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής έδωσε μία συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν», στην οποία μεταξύ άλλων εξέφρασε την επιθυμία του να γίνει για δεύτερη φορά πατέρας. Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 1991 κράτησε στην αγκαλιά του την κόρη του και επίσης τραγουδίστρια, Κόνι Μεταξά, η οποία είναι καρπός του έρωτά του με την Ζώζα Μεταξά.

«Θέλω να κάνω παιδί για να ζήσω αυτό το συναίσθημα, το συναίσθημα του να δώσεις αγάπη. Δεν πρόλαβα να το δώσω στην κόρη μου την Κόνι και τώρα η Κόνι μεγάλωσε και κάνει τη ζωή της. Έχω ξανά την ανάγκη να δώσω όλο αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο καλλιτέχνης.

Επιπλέον, ο Λευτέρης Πανταζής εξήγησε πως: «Νομίζω πως θα με ανανεώσει, θα μου δώσει δύναμη και θα με βάλει σε μια καινούρια πορεία. Νομίζω ότι είμαι έτοιμος για αυτό, δεν με πήραν και τα χρόνια, τώρα ξεκινάω. Έχω προσφέρει τόση αγάπη και τόση ευγνωμοσύνη, που νομίζω χρειάζομαι ανταπόδοση».

Πηγή: enikos.gr

Φωτογραφία αρχείο: Instagram/lepa_official