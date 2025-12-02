Λευτέρης Γιοβανίδης: «Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου δίνει βήμα στη σύγχρονη πραγματικότητα»

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου συνεχίζει την σπουδαία του πορεία με δράσεις που αποτελούν καινοτομία και συνάμα «άλμα» για τα δεδομένα της περιοχής και όχι μόνο, έχοντας στο «τιμόνι» του τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή Λευτέρη Γιοβανίδη! Η Ελευθερία Αρβανιτάκη στις «διαλέξεις με θέα» την Τετάρτη (03.12.25).

Στο πλαίσιο αυτό, αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη ο νέος κύκλος ανοιχτών προς το κοινό διαλέξεων με τίτλο «Διαλέξεις με θέα», που φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό στοιχείο ανταλλαγής σκέψεων, έμπνευσης και δημιουργικού διαλόγου.

Η σειρά αυτή των διαλέξεων είναι εμπνευσμένη από την επέτειο των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου που είναι το 2016! Η πρώτη διάλεξη πραγματοποιήθηκε στις 05.11.25 από την τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία επισκέφτηκε το Αγρίνιο για να μοιραστεί με το κοινό τις εμπειρίες και τα βιώματά της, να συνομιλήσει ανοιχτά για τη δημόσια διαδρομή της και να πραγματοποιήσει έναν στοχαστικό διάλογο γύρω από την έννοια της «Εξόδου», της προσωπικής, της κοινωνικής και της συλλογικής «Εξόδου», κάτι που θα κάνει και η επόμενη προσκεκλημένη, η οποία είναι η γνωστή τραγουδίστρια Ελευθερία Αρβανιτάκη!

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη είναι προγραμματισμένο να μιλήσει την Τετάρτη 03.12.25 στις 19:00, στο ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου, ενώ εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω livestream από το επίσημο κανάλι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου στο YouTube, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής όχι μόνο σε όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία, αλλά και σε φίλους του θεάτρου από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μέσα από αυτόν τον διάλογο ο κάθε ακροατής μπόρεσε και μπορεί να αναλογιστεί την «έξοδο» όπου καθένας και η καθεμία ονειρεύεται, αλλά ίσως διστάζει να την κάνει πράξη. Ο κύκλος «Διαλέξεις με θέα» φιλοδοξεί να συνεχιστεί με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων από διαφορετικούς χώρους, ενισχύοντας τον ρόλο του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου ως πυρήνα πολιτισμού, διαλόγου και πνευματικής ζωής στην περιοχή. Να τονίσουμε πως τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Κωνσταντίνα Βαρσάμη.

Αξίζει να τονίσουμε ότι οι διαλέξεις αυτή που πραγματοποιήθηκε αυτές που ακολουθούν θα γίνουν στο ΔΗ.ΠΕ.Θ.Ε Αγρινίου θα γίνουν από γυναίκες, ώστε να αναδειχθεί ο ρόλος τους μέσα στο πέρασμα του χρόνου και κυρίως να αναδειχθεί ο ρόλος τους στην εποχή μας. Κάθε φορά από διαφορετικό μετερίζι μια γυναίκα θα ανοίγει τον διάλογο με την τοπική κοινωνία.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου Λευτέρης Γιοβανίδης μιλώντας στη «Συνείδηση» για τις «Διαλέξεις με θέα» επεσήμανε:

«Η ιδέα για τις «Διαλέξεις με θέα» γεννήθηκε όταν σκέφτηκα και αποφάσισα τη θεματική ενότητα «Έξοδος». Η ενότητα αυτή με ενδιέφερε πολύ να είναι ανθρωποκεντρική, ενώ με ενδιέφερε εξίσου να πλησιάσουμε την ψυχολογία ενός ανθρώπου σήμερα, τις ανάγκες που έχει, ζώντας μέσα σε μια σύγχρονη πόλη όπως το Αγρίνιο, να πλησιάσουμε δηλαδή τους φόβους του και τις επαναστάσεις που θέλει να κάνει. Σκέφτηκα να εστιάσουμε στις υναίκες όπου μετά την Covid – 19 έχουν πλέον την δυνατότητα να μιλάνε περισσότερο και να καταγγέλλουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Αυτό δείχνουν και τα νούμερα, καθώς υπάρχει μεγάλη αύξηση των καταγγελιών, πράγμα που σημαίνει ότι αποκτούν τη δύναμη και την συνείδηση οι γυναίκες να καταγγείλουν και ταυτόχρονα να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, αλλά και να βρουν την αξιοπρέπειά τους.

Με αυτό το σκεπτικό αποφασίσαμε να προσκαλέσουμε στο Αγρίνιο 7 γυναίκες από διαφορετικούς χώρους. Θέλουμε να μας μιλήσει η καθεμία για την πορεία της, να μας καταθέσει εμπειρίες της και να μας δώσουν «τροφή» για έμπνευση.

Επίσης, υπάρχει και ακόμη ένας σκοπός για τις «Διαλέξεις με θέα». Ο σκοπός αυτός είναι να αποκτήσουμε εξωστρέφεια. Να φέρουμε κάποιους συνανθρώπους μας που έχουν πάνω τους τα «φώτα» και να δείξουμε ότι το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ είναι ζωντανός οργανισμός και ταυτόχρονα να δώσουμε ένα δυναμικό «παρών» σε όλα αυτά που συμβαίνουν καθημερινά σε όλη την χώρα. Επίσης, μέσα από τις «Διαλέξεις με θέα» έχουμε την δυνατότητα να δώσουμε το μήνυμα ότι το θέατρό μας είναι ενεργό και ενδιαφέρεται για τη σύγχρονη καθημερινότητα, τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Το Αγρίνιο και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για μένα πρέπει να διαθέτει την εξωστρέφεια αυτή, ενώ θεωρώ μεγάλη τιμή ότι ο κύκλος των δράσεων αυτών ξεκίνησε με την πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας την κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Η παρουσία της κ. Σακελλαροπούλου και των υπόλοιπων κυριών που θα βρεθούν στην σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου (της Ελευθερίας Αρβανιτάκη στις 03.12.25, της Κλεοπάτρας Σωφρονίου στις 14.01.26, της Μελίνας και της Μαρίτσας Τραυλού στις 04.02.26, της Εριέττας Κούρκουλου στις 03.03.26, της Λιάνας Κανέλλη στις 01.04.26 και της Μαρίας Ευθυμίου στις 06.05.26) δείχνει ότι το θέατρο μας έχει αξία, πως αναγνωρίζουν την πορεία του και πως εκτιμούν το εγχείρημα αυτό που κάνουμε με τις «Διαλέξεις με θέα». Θεωρώ ότι είναι η εποχή που οι άνθρωποι θέλουν, αλλά και έχουν ανάγκη να μιλήσουν και γι’ αυτό έχουν ξεκινήσει να πηγαίνουν σε ψυχολόγους. Ακόμη, πιστεύω ότι οι «Διαλέξεις με θέα» είναι αφορμή για να σκεφτεί ο κόσμος, καθώς αποτελούν «παράθυρα» για σκέψη, όπως επίσης αποτελούν ευκαιρίες να συνομιλεί μεταξύ του ο κόσμος. Στο πλαίσιο αυτό η «τροφή» για σκέψη είναι αρκετή, ώστε μέσα από το διάλογο (γιατί μετά το πέρας της εκάστοτε ομιλίας γίνεται συζήτηση της προσκεκλημένης με το κοινό) είναι πιθανό να λάβουμε μια πρωτοβουλία για ένα δικό μας ζήτημα ή να βρούμε μια λύση για ένα δικό μας πρόβλημα ή να «συναντήσουμε» μια απάντηση για κάτι που μας απασχολεί.

Το μεγάλο άγχος μου είναι όταν κλείσουμε την σεζόν και θα κάνουμε την αποτίμηση. Τότε θέλω να είμαι υπερήφανος για το αποτέλεσμα και για τον διάλογο που έχει ανοίξει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με την τοπική κοινωνία για σύγχρονα ζητήματα, για θέματα που ταλανίζουν της καθημερινότητά μας και που συμβαίνουν στη χώρα μας και γύρω μας γενικότερα. Θέλω οι Αγρινιώτισσες και οι Αγρινιώτες να έρθουν στο θέατρο. Πρέπει να βελτιωθούν πολλά πράγματα, αλλά μόνο με την στήριξη της τοπικής κοινωνίας θα επιτευχθεί η ουσιαστική βελτίωση. Ο μεγαλύτερος στόχος συνεπώς είναι το κοινό του Αγρινίου. Πώς δηλαδή οι συνάνθρωποί μας θα μας βάλουν στο πρόγραμμά τους, θα ενδιαφερθούν για ότι συμβαίνει στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και κυρίως να επωφεληθούν και να εμπνευστούν από κάτι που μπορεί να ακούσουν στις «Διαλέξεις με θέα», όπως προαναφέραμε.

Προσπαθούμε συνεχώς να έχουμε κάποια δράση. Για παράδειγμα θα έχουμε την σημαντική ηθοποιό Μαρία Κίτσου που πρωταγωνιστεί στην κεντρική παραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου για την περίοδο των Χριστουγέννων με την παράσταση «Η Δούκισσα της Πλακεντίας» του Γιώργου Νανούρη. Οι παραστάσεις θα είναι από 13 έως και 28.12.25 κάθε Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 19:00. Πρόκειται για τη μυθιστορηματική ζωή της Σοφίας ντε Μαρμπουά, που έμεινε γνωστή ως η Δούκισσα της Πλακεντίας. Μιας γυναίκας που το σπίτι της έγινε Μουσείο, ενώ το όνομα της δόθηκε σε Λεωφόρο, αλλά και σε Σταθμό του μετρό. Βαθύπλουτη, ανεξάρτητη, δυναμική και αινιγματική, αναφέρεται ως μία από τους μεγάλους ευεργέτες της Ελλάδας, αφού ενίσχυσε οικονομικά τη χώρα μας μετά την Επανάσταση του 1821. Συνεπώς, πάνω στην σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ θα ενσαρκωθεί μια σημαντική προσωπικότητα από μια εξαιρετικά ταλαντούχα ηθοποιό».

