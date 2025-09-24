Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ «ξήλωσε» το πορτρέτο του Μπάιντεν και στη θέση του έβαλε ένα αυτόματο στιλό

Σε μια πρωτοφανή κίνηση προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς «ξήλωσε» το πορτρέτο του Μπάιντεν από τον Λευκό Οίκο και στη θέση του έβαλε ένα αυτόματο στιλό!

 

Στη θέση του Μπάιντεν εμφανίστηκε μια φωτογραφία ενός αυτόματου στιλό! Σημειώνεται πως τα πορτρέτα των προέδρων, βρίσκονται στον Διάδρομο των Προέδρων, ο οποίος είναι στη δυτική πτέρυγα του Λευκού Οίκου.

Τη συζήτηση με το αυτόματο στιλό είχε ανοίξει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τους τελευταίους μήνες της θητείας του Τζο Μπάιντεν.

Ξεκινώντας από την παρατήρηση ότι οι υπογραφές του Μπάιντεν σε διατάγματα και νόμους ήταν όλες πανομοιότυπες, ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ... ειρωνευόταν τον προκάτοχό του και έλεγε ότι οι υπογραφές μπαίνουν με αυτόματο στιλό.

Δείτε βίντεο από στέλεχος του Λευκού Οίκου:

Και μια φωτογραφία στον επίσημο λογαριασμό με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιθεωρεί τις αλλαγές:

Αυτό που άφηνε να εννοηθεί ο σημερινός πρόεδρος, ήταν ότι ο Μπάιντεν δεν είχε πλέον τη διανοητική επάρκεια να ασκεί τα καθήκοντά του και γι' αυτόν τον λόγο οι συνεργάτες του υπέγραφαν «αντ’ αυτού». Αυτό όμως καθιστούσε τις υπογραφές του τότε προέδρου άκυρες, γιατί δεν ήταν από το δικό του χέρι.

Ο Λευκός Οίκος απέρριπτε τους ισχυρισμούς του Τραμπ, ο οποίος δεν ξέχασε το θέμα, ούτε όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του. Και όπως φαίνεται, ακόμη το θυμάται και παίρνει -έστω και με αυτή τη θεσμική απρέπεια- την εκδίκησή του.

Πηγή: protothema.gr

Ετικέτες: Λευκός Οίκος, Ντόναλντ Τραμπ, ΠΟΡΤΡΕΤΟ, Τζο Μπάιντεν

