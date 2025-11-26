Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, 2025
Λευκός Οίκος: Δύο άνδρες της Εθνοφρουράς δέχτηκαν πυροβολισμούς – Σπεύδουν ασθενοφόρα

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Δύο άνδρες της Εθνοφρουράς δέχτηκαν πυροβολισμούς σε σημείο κοντά στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με αξιωματούχο των αρχών επιβολής του νόμου που δεν είναι εξουσιοδοτημένος να μιλήσει δημόσια για το θέμα και ο οποίος αποκάλυψε το περιστατικό στο AP υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (26.11.25). Ασθενοφόρα εθεάθησαν να καταφθάνουν στο σημείο. Η Κοινή Ομάδα Εργασίας της Ουάσινγκτον επιβεβαίωσε ότι ανταποκρίνονταν σε ένα περιστατικό κοντά στον Λευκό Οίκο μετά από αναφορές για τους πυροβολισμούς.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος δεν επιβεβαίωσε ή διέψευσε άμεσα εάν κάποιο μέλος της Εθνοφρουράς είχε πυροβοληθεί.

Το Τμήμα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε ότι ανταποκρίνεται σε περιστατικό με πυροβολισμούς, αλλά δεν έδωσε άμεσα περισσότερες πληροφορίες.

Ένας εκπρόσωπος της δημάρχου Μιούριελ Μπόουζερ δήλωσε ότι οι τοπικοί ηγέτες παρακολουθούν ενεργά την κατάσταση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο γήπεδο γκολφ του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, την ώρα που σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Πηγή: cnn.gr

