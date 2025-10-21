Λευκάδα: Το νησί έχει το δικό του Δούρειο Ίππο

Δεν χρειάστηκε να απαχθεί... καμία Ελένη, ούτε να γίνει εκστρατεία και πολύχρονος πόλεμος για να δημιουργηθεί στη Λευκάδα ένας ξεχωριστός Δούρειος Ίππος.

Έμπνευση, μεράκι και τέχνη δημιούργησαν ένα αποτέλεσμα που μαγνητίζει το βλέμμα!

O ελαιώνας όπου το ξύλινο άλογο βρίσκεται, θυμίζει σκηνικό ταινίας.

Διαβάστε τι αναφέρει για το εγχείρημα το aromalefkadas.gr:

Αυτό το έργο τέχνης βρίσκεται σε ένα αγρόκτημα με ελιές. Στέκεται εκεί, μεγαλειώδες και επιβλητικό, προκαλώντας δέος στους λίγους περαστικούς που θα το αντικρύσουν. Ο δεξιοτέχνης κ. Σπύρος Δευτεραίος ξυλουργός στο επάγγελμα και η υπόλοιπη ομάδα «Καρναβαλιστές Σύβρου» έκαναν εξαιρετική δουλειά. Με μηδενικούς πόρους βάζοντας δουλειά άπειρων ωρών, χρήματα από την τσέπη τους και με τη στήριξη του κόσμου και των συμμετεχόντων ολοκληρώθηκε με επιτυχία πριν δύο χρόνια.

Ο εντυπωσιακός ίππος με το όνομα: “ΕΚΣΤΡΑΤΡΙΑ” , φτιαγμένος όλος από ξύλο, έχει κάποια κινητά μέρη, χρησιμοποιώντας σχοινιά και τροχαλίες, όπως το τεράστιο κεφάλι του που ανεβοκατεβαίνει σαν να υποκλίνεται! Από μια απλή ξύλινη σκάλα εισέρχεσαι ψηλά στην κοιλιά του κύτους, ένα ευρύχωρο στενόμακρο δωμάτιο με μικρά παράθυρα για να περνά το φως. Έχει καλά μελετημένη και γερή κατασκευή και φυσικά πολλή έμπνευση και μεράκι, καθώς και μια δόση σάτιρας.

Έτσι, η Λευκάδα απόκτησε πια το δικό της Δούρειο Ίππο, έτοιμο να κατακτήσει, αν όχι την Ομηρική Τροία, σίγουρα όμως τις καρδιές μας. Προσωρινά βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Βασιλικής - Μαραντοχώριου, κατεβαίνοντας από το χωριό Σύβρο προς Βασιλική στα αριστερά του δρόμου, σε ένα χωράφι με ελιές.