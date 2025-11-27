Λευκάδα: Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας το Μεγανήσι – Δύο σπίτια πλημμύρισαν

Το Μεγανήσι Λευκάδας στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, καθώς δύο σπίτια πλημμύρισαν από την έντονη βροχόπτωση που πλήττει από το πρωί την περιοχή.

Συνεργείο του δήμου με το αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας, και επικεφαλής το δήμαρχο, Γεράσιμο Κατωπόδη προσπαθεί να κάνει άντληση των νερών από τις αυλές των σπιτιών με την βοήθεια των αντιδημάρχων Τάκη Κατωπόδη και Κώστα Καββαδά.

Οι δρόμοι μοιάζουν με ποτάμια και οι κάτοικοι προσπαθούν να συνδράμουν την επιχείρηση του δήμου. όσο βραδιάζει δυσκολεύουν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν γι αυτό καλό θα είναι αν δεν υπάρχει ανάγκη να μην κυκλοφορούν άσκοπα οι κάτοικοι στους δρόμους.

Πηγή: ilefkada.gr