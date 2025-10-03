Λευκάδα: Στα χρώματα κατά του καρκίνου του μαστού η ξύλινη γέφυρα τον Οκτώβριο

Στα χρώματα κατά του καρκίνου του μαστού φωτίζεται στη Λευκάδα η ξύλινη γέφυρα όλο τον Οκτώβριο.

Από το Δήμο Λευκάδας

Η 25η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί και θεσμοθετηθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού. Σκοπός της ημέρας αυτής είναι να δοθεί έμφαση σε ζητήματα πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, και αυτοεξέτασης, κινήσεις οι οποίες στοχεύουν να οδηγήσουν στη μείωση των περιστατικών της συγκεκριμένης μορφής.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λευκάδας, επιθυμώντας να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών για τα ζητήματα αυτά θα πραγματοποιήσει καθ όλη τη διάρκεια του μήνα Οκτώβρη συμβολικό φωτισμό της ξύλινης γέφυρας στην είσοδο του νησιού με χρώμα ροζ ως ένδειξη υποστήριξης των πασχόντων.