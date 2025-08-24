Λευκάδα - Πρέβεζα: Νέο επεισόδιο στο σήριαλ για το νερό

Νέο επεισόδιο στο σήριαλ της αντιπαράθεσης για το νερό μεταξύ Δήμων Πρέβεζας- Ζηρού από τη μία και Λευκάδας- Βόνιτσας από την άλλη.

Οι Δήμοι Πρέβεζας και Ζηρού κατέθεσαν από κοινού αίτημα προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για την ανάκληση της άδειας χρήσης υδάτων από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου που είχε εκδοθεί τον Αύγουστο του 2024 υπέρ του Συνδέσμου Ύδρευσης Λευκάδας – Αιτωλοακαρνανίας.

Η άδεια προέβλεπε τη λήψη νερού για ύδρευση, άρδευση και αναψυχή. Οι δύο δήμοι, όμως, υποστηρίζουν ότι λείπει η διαφάνεια και ο έλεγχος, καθώς δεν έχουν τοποθετηθεί υδρόμετρα και συστήματα τηλεμετρίας που θα κατέγραφαν σε πραγματικό χρόνο τις ποσότητες νερού.

Σε απάντηση, ο δήμαρχος Άκτιου – Βόνιτσας απέστειλε εξώδικο προς τον δήμαρχο Πρέβεζας ζητώντας την παραχώρηση των προβλεπόμενων ποσοτήτων νερού προς τον Δήμο του. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με πηγές, επιβεβαιώνει το έντονο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί, ενώ οι πολίτες συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για πολύωρες διακοπές στην υδροδότηση.

ertnews.gr