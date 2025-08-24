Λευκάδα - Πρέβεζα: Νέο επεισόδιο στο σήριαλ για το νερό

Λευκάδα - Πρέβεζα: Νέο επεισόδιο στο σήριαλ για το νερό

Νέο επεισόδιο στο σήριαλ της αντιπαράθεσης για το νερό μεταξύ Δήμων Πρέβεζας- Ζηρού από τη μία και Λευκάδας- Βόνιτσας από την άλλη.

Οι Δήμοι Πρέβεζας και Ζηρού κατέθεσαν από κοινού αίτημα προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για την ανάκληση της άδειας χρήσης υδάτων από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου που είχε εκδοθεί τον Αύγουστο του 2024 υπέρ του Συνδέσμου Ύδρευσης Λευκάδας – Αιτωλοακαρνανίας.

Η άδεια προέβλεπε τη λήψη νερού για ύδρευση, άρδευση και αναψυχή. Οι δύο δήμοι, όμως, υποστηρίζουν ότι λείπει η διαφάνεια και ο έλεγχος, καθώς δεν έχουν τοποθετηθεί υδρόμετρα και συστήματα τηλεμετρίας που θα κατέγραφαν σε πραγματικό χρόνο τις ποσότητες νερού.

Σε απάντηση, ο δήμαρχος Άκτιου – Βόνιτσας απέστειλε εξώδικο προς τον δήμαρχο Πρέβεζας ζητώντας την παραχώρηση των προβλεπόμενων ποσοτήτων νερού προς τον Δήμο του. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με πηγές, επιβεβαιώνει το έντονο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί, ενώ οι πολίτες συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για πολύωρες διακοπές στην υδροδότηση.

ertnews.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Διαφαίνεται καθυστέρηση στις πληρωμές του ΟΣΔΕ και ο κόσμος ήδη «βράζει»…

Διαφαίνεται καθυστέρηση στις πληρωμές του ΟΣΔΕ και ο κόσμος ήδη «βράζει»…

Το γεγονός ότι σε όλες τις αγροτικές περιοχές της χώρας οι πολίτες «βράζουν» από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το γεγονός ότι αετονύχηδες και ευνοούμενοι πήραν ως επιδοτήσεις χρήματα που δεν δικαιούνται στερώντας τα επί της ουσίας από αγρότες και κτηνοτρόφους που πραγματικά παράγουν είναι γνωστό.

24 Αυγ 2025

Ετικέτες: Δήμος Πρέβεζας, Λευκάδα, νερό

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;