Λευκάδα - Παγκόσμιο πρωτάθλημα ελεύθερης κατάδυσης: Στο νοσοκομείο αθλητής κατά τη διάρκεια των προπονήσεων

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε αθλητής κατά τη διάρκεια προπόνησης για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης που θα διαξεχαθεί στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας με τη συνεργασία του Δήμου Λευκάδας

Λίγο πριν την έναρξη του παγκόσμιου πρωταθλήματος ελεύθερης κατάδυσης στον Μύτικα με συνδιοργανωτή και το δήμο Λευκάδας, Ρώσος αθλητής κατά τη διάρκεια της προπόνησης του αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά την ανάδυση και ενώ είχε βουτήξει ελεύθερα σε βάθος 125μ. στην περιοχή του Περιγιαλίου της Λευκάδας.

Ο Ρώσος αθλητής μεταφέρθηκε συνοδεία της Κινέζας προπονήτριας του στο τμήμα επειγόντων του νοσοκομείου της Λευκάδας και μετά τον έλεγχο που υποβλήθηκε διαγνώστηκε με νόσο των δυτών . Αυτή την ώρα γίνονται προσπάθειες από τους εφημερεύοντες ιατρούς του νοσοκομείου να μεταφερθεί για αντιμετώπιση της κατάστασης σε νοσοκομείο με θάλαμο αποσυμπίεσης.

ilefkada.gr