Λευκάδα: Οι ώρες διέλευσης σκαφών από 1-14 Σεπτεμβρίου - Πότε θα ανοίγει το Ε/Γ - Ο/Γ "Φανερωμένη"

Τις ώρες διέλευσης σκαφών που θα ανοίγει από 1 έως 14 Σεπτεμβρίου το Ε/Γ – Ο/Γ «Φανερωμένη», γνωστοποιεί το Λιμεναρχείο στη Λευκάδα.

Συγκεκριμένα:

Το Λιμεναρχείο Λευκάδας ενημερώνει, ότι κατόπιν επικοινωνίας της Υπηρεσίας με Π.Ι.Ν/Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας/Γρ. κ. Αντιπεριφερειάρχη τροποποιούνται οι ώρες ανοίγματος του Ε/Γ-Ο/Γ «ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ» Ν.Π 11208 για το χρονικό διάστημα από 01 έως και 14 Σεπτεμβρίου 2025 ως κάτωθι:

Τις ημέρες: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 π.μ., 10:00 π.μ., 19:00 μ.μ, 22:00 μ.μ.

Τις ημέρες: ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 π.μ., 10:00 π.μ., 14:00 μ.μ., 19:00 μ.μ., 22:00 π.μ.

Την ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:00 π.μ., 10:00 π.μ., 19:00 μ.μ., 22:00 μ.μ.

Όσον αφορά το επιβατηγό-δρομολογιακό πλοίο η γέφυρα θα ανοίγει κατ΄ εξαίρεση όταν εκτελείται το δρομολόγιο (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή περίπου 12.00).

