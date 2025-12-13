Λευκάδα: O Ριμπολόβλεφ αγοράζει στολές για την παιδική χορωδία του ΟΡΦΕΑ

O Ριμπολόβλεφ ιδιοκτήτης του Σκορπιού στη Λευκάδα αγοράζει τις στολές για την παιδική χορωδία του ΟΡΦΕΑ

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον ΟΡΦΕΑ προς τον ιδιοκτήτη του Σκορπιού Dmitry Rybolovlev για την χορηγία του προς τον Όμιλο που είναι εξαιρετικά γενναιόδωρη αφού θα καλύψει τα έξοδα για την αγορά στολών για την παιδική χορωδία.

Το Δ.Σ. του Ορφέα αναφέρει σχετικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσικοφιλολογικού Ομίλου Λευκάδας “ΟΡΦΕΥΣ” εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς το ΙΔΡΥΜΑ DMITRY RYBOLOVLEV για τη γενναιόδωρη δωρεά του, που θα καλύψει τις ανάγκες αγοράς στολών για την Παιδική Χορωδία μας, όπως και οργάνων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη Μαντολινάτα του Ομίλου.

