Λευκάδα: Νεκρός τουρίστας σε τροχαίο στον Πόρο - Πλακώθηκε από το αυτοκίνητό του

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λευκάδα με νεκρό έναν 70χρονο Γάλλο τουρίστα στον Πόρο που καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του.

Πρόκειται για τραγική συγκυρία αφού, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, δεν τράβηξε χειρόφρενο και τον πλάκωσε το ίδιο του το αυτοκίνητο.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση αλλά ήταν ήδη αργά. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βασιλικής όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: ilefkada.gr