Λευκάδα: Κινέζος φέρεται να επιτέθηκε σε 9χρονο – Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Μεσολογγίου η δίκη

Για γενετήσια πράξη με ανήλικο κάτω των 12 ετών κατηγορήθηκε ένας Κινέζος ο οποίος ζει και εργάζεται στην Λευκάδα σε εμπορικό κατάστημα, με τη δίκη να έχει προσδιοριστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Μεσολογγίου.

Η δίκη είχε προσδιοριστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Μεσολογγίου, όπου ήταν παρών ο κατηγορούμενος και η μητέρα του 9χρονου τότε παιδιού, αλλά αναβλήθηκε διότι ο Κινέζος δεν γνώριζε ούτε Αγγλικά, ούτε Ελληνικά προκειμένου να απολογηθεί, οπότε θα κληθεί μεταφραστής που να γνωρίζει την Κινεζική.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο εν λόγω έκανε άσεμνες πράξεις στο 9χρονο τότε παιδί που είχε πάει με την μητέρα του στο κατάστημα. Την ώρα που το παιδί απομακρύνθηκε για λίγο από την μητέρα του και πήγε στο τμήμα παιχνιδιών, ο κατηγορούμενος φέρεται να έκανε χειρονομίες στο παιδί. Ωστόσο όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες η μητέρα δεν είναι απολύτως βέβαιη ότι αυτά έγιναν από τον άνθρωπο που είναι κατηγορούμενος.

Έτσι λοιπόν όταν προσδιοριστεί και πάλι η δίκη, η Έδρα θα κληθεί να εξετάσει την υπόθεση και τα στοιχεία ώστε να αποφασίσει αν ήταν ή όχι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ο οποίος επιτέθηκε στο παιδί.

Πηγή: aixmi-news.gr