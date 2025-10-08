Λευκάδα: Κανένα ίχνος ζωής από τον 63χρονο Μπάμπη Καράμπαλη - Ενεrγοποιήθηκε silver alert

Τα ίχνη του Μπάμπη Καράμπαλη, ηλικίας 63 ετών, από το Καλαμίτσι Λευκάδας αναζητάει η οικογένειά του ενώ ενεργοποιήθηκε silver alert.

Οι ελπίδες να βρεθεί ζωντανός δεν έχουν χαθεί από τους δικούς του ανθρώπους που ψάχνουν μαζί με εκπαιδευμένα σκυλιά μήπως βρεθεί.

Χθες ενεργοποιήθηκε και το silver alert με την ελπίδα να υπάρχει ακόμη γι αυτόν τον ήσυχο και ευγενικό άνθρωπο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το ilefkada.gr.