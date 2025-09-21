Λευκάδα: Η πλωτή γέφυρα "Αγία Μαύρα" ξανά στη θέση της

Το νωρίς απόγευμα της Κυριακής 21.09.25 το ρυμουλκό οδήγησε την γέφυρα στην βάση της μετά από αρκετούς ελιγμούς και αναμένεται από ώρα σε ώρα να μπει και πάλι στην κυκλοφορία.

Για την μεταφορά της Γέφυρας μέσα στο κατακαλόκαιρο χύθηκαν πολλοί τόνοι μελάνης και έγιναν άπειρα σχόλια καθώς θεωρείται ένας από τους λόγους που μετά τις 13 Αυγούστου οι ουρές ήταν καθημερινό φαινόμενο.

Πλέον δεν είναι ο χρόνος κατάλληλος για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα εάν έφταιξε ολοκληρωτικά η Γέφυρα για τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Ωστόσο ήταν σίγουρα ένας παράγοντας γιατί απαιτούνταν μανούβρες για να μπουν στο φέρυ τα φορτηγά και τα λεωφορεία και από την άλλη πλευρά σταματήσουν για λίγο τα τροχοφόρα.

Φέτος όλο και περισσότερα συγκλίνουν ότι στη Λευκάδα υπήρξε προσέλευση – ρεκόρ με το κύμα των τουριστών να διαρκεί ακόμη και σήμερα. Για το λόγο αυτό είναι άκρως απαραίτητο να καθίσει η Πολιτεία με τους φορείς να βρει λύσεις.

