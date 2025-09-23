Λευκάδα: Η google maps οδήγησε αλλοδαπούς επισκέπτες στο γκρεμό – Η άμεση επέμβαση της αστυνομίας

Συνέβη και αυτό . Η google οδήγησε αλλοδαπούς επισκέπτες στο γκρεμό. Ιδού η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας.

Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν στο κοινωνικό πρόσωπο της Αστυνομίας. Ένα κοινωνικό πρόσωπο που δεν καταγράφεται σε στατιστικές και νούμερα. Ένα πρόσωπο όμως που αποτελεί μεγάλο κομμάτι του οκταώρου των συναδέλφων μας. Αρκετές όμως είναι και οι φορές που αυτό αναδεικνύεται, αναγνωρίζεται και δημοσιοποιείται. Όπως και τώρα με τους συναδέλφους μας Ανθ/μο κ. Βλάχο Νικόλαο και τους Δ.Α Στεφάνη Κωνσταντίνα και Τσάτσο Αλέξανδρο τους οποίους και συγχαίρουμε για την άμεση παρέμβαση τους σε περιστατικό με επισκέπτες αλλοδαπούς οι οποίοι οδηγήθηκαν από την χρήση google maps σε επικίνδυνο αδιέξοδο (γκρεμός) σε περιοχή του Ν Λευκάδας. Η απάντηση ήταν άμεση από τη μεριά των πολιτών με ευχαριστήριο μήνυμά τους για την άμεση και αποτελεσματική παρέμβασή των συναδέλφων μας.

Τέτοιου είδους ενέργειες επιβεβαιώνουν το ήθος και τον επαγγελματισμό του Έλληνα αστυνομικού, ο οποίος πέραν του υπηρεσιακού καθήκοντος ενεργεί με υψηλό το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης διακατεχόμενος από αξίες όπως ο εθελοντισμός, η εν συναίσθηση και η προσφορά στον συνάνθρωπο.

