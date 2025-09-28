Λευκάδα: Εντοπίστηκε νεκρός ο 51χρονος που αγνοούνταν

Για τον 51χρονο είχε δηλωθεί εξαφάνιση το πρωί της ίδιας ημέρας και τελικά η σορός του έγινε αντιληπτή και ανασύρθηκε από ιδιώτες δύτες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας.

Από το Λιμεναρχείο Λευκάδας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, η οποία θα ρίξει «φως» στα αίτια του θανάτου του.

cnn.gr