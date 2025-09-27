Λευκάδα - Εγκλουβή: Ζευγάρι παράδειγμα προς μίμηση - Δώρισε το νεφρό στον σύζυγό της

Ένα ζευγάρι από την Εγκλουβή της Λευκάδας έγινε παράδειγμα προς μίμηση. Στο έτερόν της ήμισυ, τον 58χρονο σύζυγό της αποφάσισε να δωρίσει το νεφρό της για μεταμόσχευση η 52χρονη σύζυγός του και , πραγματοποιήθηκε στον Ευαγγελισμό, ακόμη μία μεταμόσχευση νεφρού, από ζώντα δότη, από την σύζυγο στον σύζυγό της.

Αν και δεν ήταν συμβατό το μόσχευμα, εντούτοις η πολύχρονη εμπειρία του τμήματος μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός καθώς και του Διευθυντή της Α’ Χειρουργικής Βασίλη Βουγά, μαζί με τον κορυφαίο χειρουργό και Lead Consultant στο μεγάλο μεταμοσχευτικό κέντρο Guy’s Hospital του Λονδίνου, Ιωάννη Λουκόπουλο, έκαναν πραγματικότητα το όνειρο για ζωή του ζευγαριού από τη Λευκάδα. Η αγωγή ξεκίνησε στον Ευαγγελισμό για τους μη συμβατούς δότες. Η αγωγή – μέθοδος της μη συμβατότητας που έγινε στον 58χρονο ασθενή για να πάρει το μόσχευμα, ξεκίνησε κατόπιν πρωτοβουλίας της συντονίστριας – διευθύντριας του νεφρολογικού τμήματος Μαρίας Δαρεμά με όλο το επιτελείο της.

