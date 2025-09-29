Λευκάδα: Από θαύμα σώθηκε Γερμανός που έπεσε με παραπέντε

«Άγιο» είχε ένας Γερμανός ανεμοπτεριστής στην Λευκάδα, που έπεσε με το παραπέντε του στον κεντρικό δρόμο από Κάθισμα για Άγιο Νικήτα.

Άφωνοι έμειναν οι οδηγοί των αυτοκινήτων που περνούσαν σήμερα Δευτέρα (29.9.25) από την περιοχή και είδαν τον ανεμοπτεριστή να πέφτει στην άκρη του δρόμου και το παραπέντε να μπλέκεται στα δέντρα.

Το βασικότερο όλων είναι ότι ο ανεμοπτεριστής, είχε πραγματικά Άγιο και δεν χτύπησε πέρα από μερικές ασήμαντες αμυχές. Ο ίδιος σηκώθηκε και προσπαθούσε να ξεμπλοκάρει το παραπέντε από τα δέντρα.

Πηγή: ilefkada.gr