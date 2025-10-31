Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
Λευκάδα: 51χρονος εντοπίστηκε νεκρός

Νεκρός βρέθηκε ένας άνδρας 51 ετών στην περιοχή της Νικιάνας στη Λευκάδα

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Νεκρός ανδρας 51 ετών εντοπίστηκε νωρίτερα νεκρός στην περιοχή της Νικιάνας.

Το πιθανότερο πρόκειται για αυτοκτονία

ilefkada.gr

