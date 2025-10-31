Λευκάδα: 51χρονος εντοπίστηκε νεκρός

21 Νεκρός ανδρας 51 ετών εντοπίστηκε νωρίτερα νεκρός στην περιοχή της Νικιάνας. Το πιθανότερο πρόκειται για αυτοκτονία ilefkada.gr νεκρόςΝΙΚΙΑΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Share FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail Προηγούμενο Γυναίκα γιατρός έκανε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεταμόσχευση ήπατος – Ποια είναι η Ελένη Καρακάση Επόμενο Γιατί αποσύρεται από την ελληνική αγορά το iPhone 12 Μπορεί επίσης να σας αρέσει Bookmark Ροζ μήνυμα ζωής στην καρδιά του Μεσολογγίου με δράση για την πρόληψη του... 31 Οκτ 2025 Bookmark Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω ασφαλτικών εργασιών από 3 Νοεμβρίου 31 Οκτ 2025 Bookmark Στην Ισλανδία το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου με το πρόγραμμα Erasmus+ 31 Οκτ 2025 Bookmark Αγρίνιο: Τρίμηνες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την Ανάπλαση βορειοανατολικής εισόδου 31 Οκτ 2025 Bookmark Μεσολόγγι: Επιτυχής η παρουσίαση των Εναλλακτικών Σεναρίων του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου 31 Οκτ 2025 Bookmark Αγρίνιο: Γενική Συνέλευση για το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Αιτωλοακαρνανίας 31 Οκτ 2025