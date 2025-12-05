Λευκά τριαντάφυλλα στην κηδεία του 24χρονου Σωτήρη Μπαλτά από τις Παπαδάτες – Σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Λούτσα

Οδύνη και λευκά τριαντάφυλλα στην κηδεία του 24χρονου Σωτήρη Μπαλτά από τις Παπαδάτες, που σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Νέο Ψυχικό η εξόδιος ακολουθία του 24χρονου που έχασε τη ζωή του στο φριχτό τροχαίο στη Λούτσα ενώ η ταφή θα γίνει στο χωριό Παπαδάτες της Αιτωλοακαρνανίας.

Συντετριμμένη η μητέρα του άτυχου Σωτήρη που είδε το παιδί της να χάνεται μπροστά στα μάτια της έφτασε στην εκκλησία μαζί με την κόρη της, η οποία βρισκόταν κι αυτή μπροστά στο τροχαίο και τραυματίστηκε ελαφρά.

Συγγενείς και φίλοι φτάνουν στην εκκλησία κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα και με δάκρυα στα μάτια δίνουν κουράγιο στη μητέρα του 24χρονου.

Πλήθος κόσμου έχει στείλει στεφάνι στην κηδεία, ανάμεσά τους και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ποιος ήταν ο 24χρονος

Συντετριμμένοι είναι συγγενείς και φίλοι από τον θάνατο του 24χρονου Σωτηρη Μπαλτά δισεγγονού, από την πλευρά της μητέρας του, της οικογένειας με τη σοκολατοποιία «Leonidas», ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο που σημειώθηκε στη Λούτσα.

Ο ιδρυτής της σοκολατοβιομηχανίας Λεωνιδας Κεστεκιδης ήταν ο θείος του πατέρα της μητέρας του.

Ο 24χρονος διέμενε στο Βέλγιο όπου έκανε το μεταπτυχιακό του και είχε έρθει στην Ελλάδα καθώς ορκιζόταν η κοπέλα του, σύμφωνα με δηλώσεις του πατέρα του.

«Έμαθα την επόμενη μέρα τι έγινε. Μένω στην επαρχία και ήρθε ο αδελφός μου και με πήρε. Δεν έχω καταλάβει τι έγινε. Η πρώην σύζυγός μου και η κόρη μου βγήκαν από το νοσοκομείο, αλλά είναι όλοι σε χάλια κατάσταση. Έχω ένα κορίτσι και τον Σωτηράκη μου. Έμενε στο Βέλγιο, έκανε το μεταπτυχιακό του και εργαζόταν στο κατάστημα με τα σοκολατάκια. Είχε έρθει για δυο μέρες γιατί ορκιζόταν η κοπέλα του και κάποιος έπεσε πάνω στα παιδιά μου.Δεν έχουμε πειράξει κανέναν. Έφυγε ένας άγγελος».

Πηγή: protothema.gr