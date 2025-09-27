Λεύκα Αγρινίου: Θλίψη για το θάνατο του Κωνσταντίνου Κεχαγιά

Λεύκα Αγρινίου: Θλίψη για το θάνατο του Κωνσταντίνου Κεχαγιά

Θλίψη στην Λεύκα Αγρινίου για το θάνατο του Κωνσταντίνου Κεχαγιά που έχασε τη ζωή του σε ηλικία 69 ετών

Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα τον αποχαιρετήσουν το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025. Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό «Άξιον Εστί» (Παναγία) στη Λεύκα Αγρινίου

Η οικογένειά του καλεί όσους τον αγάπησαν και τον εκτίμησαν να τιμήσουν τη μνήμη του και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Στο πλευρό του εκλιπόντος παραμένουν η σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα αδέλφια και οι λοιποί συγγενείς, που με πόνο καρδιάς αποχαιρετούν τον αγαπημένο τους άνθρωπο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Αμφιλοχία: Παράσυρση πεζού από μοτοσυκλέτα στην οδό Γεωργίου Στράτου

Αμφιλοχία: Παράσυρση πεζού από μοτοσυκλέτα στην οδό Γεωργίου Στράτου

Παράσυρση πεζού από μοτοσυκλέτα στην οδό Γεωργίου Στράτου, στην Αμφιλοχία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, γύρω στις 9:30, στην οδό Γεωργίου Στράτου, στο ύψος της Παιδικής Χαράς Αμφιλοχίας.

27 Σεπ 2025

Ετικέτες: θάνατος, ΛΕΥΚΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;