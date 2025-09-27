Λεύκα Αγρινίου: Θλίψη για το θάνατο του Κωνσταντίνου Κεχαγιά

Θλίψη στην Λεύκα Αγρινίου για το θάνατο του Κωνσταντίνου Κεχαγιά που έχασε τη ζωή του σε ηλικία 69 ετών

Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα τον αποχαιρετήσουν το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025. Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό «Άξιον Εστί» (Παναγία) στη Λεύκα Αγρινίου

Η οικογένειά του καλεί όσους τον αγάπησαν και τον εκτίμησαν να τιμήσουν τη μνήμη του και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Στο πλευρό του εκλιπόντος παραμένουν η σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα αδέλφια και οι λοιποί συγγενείς, που με πόνο καρδιάς αποχαιρετούν τον αγαπημένο τους άνθρωπο.