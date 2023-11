Λέσβος: Βίντεο – ντοκουμέντο από τις τελευταίες στιγμές του πλοίου «Raptor» πριν βυθιστεί

Τουρκικό site έφερε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει το πλοίο να παλεύει με τα μποφόρ και τα κύματα, λίγο πριν βυθιστεί ανοιχτά της Λέσβου.

Το RAPTOR φαίνεται να έχει πάρει κλίση και τα κύματα να το μαστιγώνουν αλύπητα, κάνοντας την κατάσταση ακόμα χειρότερη.

Αυτό είναι και το τελευταίο βίντεο του πλοίου στην επιφάνεια της θάλασσας. Υπενθυμίζεται πως 1 άνθρωπος έχει βρεθεί νεκρός, 1 έχει διασωθεί και 12 αγνοούνται.

The last video from the sunken ship MV Raptor pic.twitter.com/zJNbeRBKmk

— FocuSeaTV (@focuseatv) November 26, 2023