Λέσβος: Καταρρακτώδης βροχή και χαλάζι σαν χιόνι – Ποτάμια οι δρόμοι στη Μυτιλήνη από την Adel

Το χαλάζι έστρωσε σαν χιόνι τους δρόμους στη Μυτιλήνη. Η σφοδρή κακοκαιρία με έντονη βροχόπτωση και χαλάζι έπληξε το μεσημέρι της Παρασκευής το νησί, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια.

H EMY προέβλεπε ότι η Λέσβος είναι μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται στον “δρόμο” της “Adel”.

Παρά την ένταση των φαινομένων, ωστόσο, σύμφωνα με το aeolos.tv οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές. Ωστόσο, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στον ποταμό Τσικνιά στην Καλλονή, όπου η στάθμη του νερού έχει φτάσει ήδη τα δύο μέτρα.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αλλά και των δύο Δήμων, βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή, καθώς τα μετεωρολογικά δεδομένα δείχνουν πως τα καιρικά φαινόμενα όχι μόνο δεν αναμένεται να εξασθενήσουν πριν το βράδυ, αλλά ενδέχεται να ενταθούν περαιτέρω.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να αποφεύγουν ρέματα και σημεία με λιμνάζοντα ύδατα.

Δείτε την εικόνα από τους δρόμους της πόλης

thetoc.gr