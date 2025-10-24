Λέσβος: 13χρονος έκλεψε 7.000 ευρώ από τη γιαγιά του - Ξόδεψε τα 1.000 μέχρι να συλληφθεί

Το ποσό των 7.000 ευρώ έκλεψε από τη γιαγιά του ένας 13χρονος στη Λέσβο. Όταν συνελήφθη την Πέμπτη (23.10.2025), έλειπαν 1.000 ευρώ από τα χρήματα.

Ο εγγονός που άρπαξε τα 7.000 ευρώ από τη γιαγιά του σε χωριό στη Λέσβο το προηγούμενο δεκαπενθήμερο, κατηγορείται, πλέον, για το αδίκημα της κλοπής.

Στο διάστημα αυτό ο ανήλικος είχε προλάβει να σπαταλήσει περίπου 1,000 ευρώ, καθώς βρέθηκε στην κατοχή του το ποσό των 6.050 ευρώ.

newsit.gr

24 Οκτ 2025

Ετικέτες: ανήλικος, κλοπή, Λεσβος

