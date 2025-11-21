Λεσίνι Μεσολογγίου: Επιχείρηση για την απομάκρυνση δέντρου που έπεσε σε σπίτι

Άμεση ήταν η ανταπόκριση του Δήμου Μεσολογγίου στο Λεσίνι, για την ασφαλή απομάκρυνση δέντρου που έπεσε σε σπίτι.

Την είδηση έκανε ο γνωστή ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεσολογγίου, ο Νίκος Παπανικολάου. Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου επενέβη άμεσα στο περιστατικό πτώσης δέντρου πάνω σε οικία στο Λεσίνι, συνδράμοντας με καλαθοφόρο όχημα του Δήμου. Με την ουσιαστική συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και μηχανήματος έργου που παραχωρήθηκε από το Τ.Ο.Ε.Β. Κατοχής (μετά από σχετική τηλεφωνική επικοινωνία) κατέστη δυνατή η ασφαλής απομάκρυνση του δέντρου που είχε γείρει και καταπέσει επί παρακείμενης κατοικίας.

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Παπανικολάου αναφέρεται:

Μαζί με τον Αντιδήμαρχο Οινιαδών κ. Παναγιώτη Τριφιάτη και τον Πρόεδρο του Λεσίνιου, μεταβήκαμε άμεσα στο σημείο για επιτόπια εκτίμηση της κατάστασης και τον συντονισμό των ενεργειών.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, χωρίς να προκληθούν σημαντικές φθορές στην οικία, και ο χώρος αποδόθηκε με ασφάλεια στους κατοίκους.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους φορείς για την πολύτιμη συμβολή και συνεργασία τους, που συνέβαλαν στην άμεση και ασφαλή αντιμετώπιση του συμβάντος.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα, με προτεραιότητα την ασφάλεια των δημοτών μας.