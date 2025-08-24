Λεωνίδας Βόκολος: Στόχος να γινόμαστε καλύτεροι παιχνίδι με το παιχνίδι

Ο προπονητής του Ατρομήτου Λεωνίδας Βόκολος μετά το 0-2 σε βάρος του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, ευχήθηκε «καλή ποδοσφαιρική χρονιά» και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τους τρεις βαθμούς της πρεμιέρας.

Σχολιάζοντας στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας είπε ότι ανασταλτικά δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα θέματα ενώ σε δύο από τις φάσεις που δημιουργήθηκαν μπήκαν τα γκολ με τα οποία έγινε το ιδανικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα.

Σε σχέση με τους στόχους του ο Λεωνίδας Βόκολος είπε ότι ο δρόμος είναι μεγάλος και θέλησή του είναι η ομάδα να γίνεται καλύτερη παιχνίδι με το παιχνίδι, παίζοντας πάντα για τη νίκη.