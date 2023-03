Λεωνίδας Παλαιοδήμος: Μέτρα Κοινής Λογικής για Ασφάλεια και Δημόσια Τάξη

*Γράφει ο Λεωνίδας Παλαιοδήμος*

Το λεγόμενο «μικρό έγκλημα», όπως οι κλοπές και ληστείες, ταλανίζει την Αιτωλοακαρνανία, όπως και άλλες περιοχές της Ελλάδας. Είναι ο εφιάλτης της καθημερινότητας του αγρότη, του κτηνοτρόφου, του επαγγελματία και του νοικοκύρη. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή.

Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με απλά μέτρα Κοινής Λογικής όπως:

1. Διαδοχική αυστηρότητα των ποινών για τους κατ’ εξακολούθηση παραβάτες. Στο πρώτο αδίκημα μπορεί να υπάρχει επιείκεια αλλά το τρίτο αδίκημα θα τιμωρείται με τουλάχιστον 10 χρόνια πραγματικής φυλακής. Είναι μέτρο στα πρότυπα του «3 strikes and you are out» των Αμερικανών.

2. Καμία δίωξη στον πολίτη που αντιμετωπίζει τον εισβολέα της οικίας του και προστατεύει την οικογένειά του με όποιο νόμιμο μέσο έχει στη διάθεσή του. Το σπίτι είναι καταφύγιο. Ιερός χώρος.

3. Να επιτρέπονται οι κάμερες περιμετρικά της ιδιοκτησίας. Δηλαδή, να επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση των οδών γύρω από την ιδιοκτησία εφόσον ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής το επιθυμεί. Το υλικό θα σβήνεται αυτόματα κάθε 48 ώρες και θα χρησιμοποιείται μόνο για λόγους ασφάλειας. Αυτό συμβαίνει σε πολλές χώρες της Δύσης εδώ και δεκαετίες.

4. Περισσότερες φυλακές με αξιοπρεπείς συνθήκες κράτησης. Δεν μπορεί η έλλειψη φυλακών να είναι δικαιολογία ώστε να αφήνονται έξω οι κατ’ εξακολούθηση κακοποιοί για «αποσυμφόρηση».

5. Κάμερες στις στολές των Αστυνομικών όταν επιχειρούν εκτός γραφείου.

6. Καμία δίωξη στον Αστυνομικό όταν αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει βία έναντι κακοποιού επειδή κρίνει ότι απειλείται η ζωή του. Εκτός αν η υπηρεσιακή έρευνα δείξει κάτι άλλο.

7. Εξαιρετικά αυστηρές ποινές (πάνω από 10 χρόνια φυλακής ως ισόβια) στις δυσάρεστες εξαιρέσεις των Αστυνομικών που διαπλέκονται με το έγκλημα και κάνουν κατάχρηση της εξουσίας τους.

8. Κανονική αστυνομία στα Πανεπιστήμια και διαρκής αστυνόμευση με μηδενική ανοχή στην παρανομία για όσο χρειαστεί μέχρι να εμπεδωθεί η νομιμότητα στους χώρους των πανεπιστημίων.

9. Άμεση ακύρωση άδειας παραμονής, απέλαση μετά την έκτιση της ποινής και αδυναμία απόκτησης νέας άδειας ή εισόδου στη χώρα δια παντός σε όσους μετανάστες διαπράττουν κακουργήματα ή επαναλαμβανόμενα πλημμελήματα.

10. Ουσιαστική απαλλαγή των Αστυνομικών από τα μη-αστυνομικά πάρεργα, πχ διακίνηση ασθενών (για μη-επείγοντα περιστατικά), επίδοση εγγράφων κα, ώστε να μπορούν απρόσκοπτα να επιτελούν το σπουδαίο καθήκον τους.

Πρέπει να κατανοήσουμε ότι το επίπεδο διαβίωσής μας θα ανέβει θεαματικά αν καταφέρουμε να φέρουμε πάλι την ασφάλεια και τη νομιμότητα στις γειτονιές μας. Το αξίζουμε. Το έχουμε ανάγκη.

*Ο Λεωνίδας Παλαιοδήμος είναι ιατρός παθολόγος, επίκουρος καθηγητής νοσοκομειακής

ιατρικής, αξιωματικός εν αποστρατεία της Πολεμικής Αεροπορίας και υποψήφιος βουλευτής

Αιτωλοακαρνανίας με την ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

www.leonidaspalaiodimos.gr