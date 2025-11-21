Λεωφορείο από το Αγρίνιο για το μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο της Πάτρας

Κάλεσμα συμμετοχής στο μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο που έχει οργανωθεί για αύριο Σάββατο (22.11.25) στην Πάτρα απευθύνουν οι Ομοσπονδίες της Περιφέρειας.

Από το Αγρίνιο και συγκεκριμένα το πάρκο πρόκειται να αναχωρήσει λεωφορείο για τη διευκόλυνση της μετακίνησης όσων ενδαιφέρονται.

Η κοινή αν ανακοίνωση των Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας – Αχαΐας και Ηλείας:

Η ΛΥΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ!

Δεν σταματάμε, συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τη δράση μας!

Παίρνουμε όλοι μέρος στο μεγάλο κοινό συλλαλητήριο αγροτών και κτηνοτρόφων, το Σάββατο 22 Νοέμβρη, στις 7μμ, στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα. Λεωφορείο θα αναχωρήσει στις 5μμ, από το δημοτικό πάρκο στο Αγρίνιο.

Διεκδικούμε:

Αποζημίωση στο 100% της ζημιάς των κτηνοτρόφων που έχασαν τα ζώα τους από όλες τις ζωονόσους (ευλογιά, καταρροϊκό πυρετό) και να αναπληρωθεί από το κράτος το χαμένο εισόδημά τους μέχρι την πλήρη ανασύσταση των κοπαδιών. Να αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ οι απώλειες από τον καταρροϊκό πυρετό.

Να προχωρήσει με ευθύνη του κράτους ο εμβολιασμός στα κοπάδια των κτηνοτρόφων για τον καταρροϊκό πυρετό δωρεάν και με κρατική ευθύνη. Να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί πρόγραμμα εμβολιασμού για όλες την ευλογιά και όλες τις ζωονόσους.

Άμεση αποπληρωμή των χρεωστούμενων ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον κρατικό προϋπολογισμό

Κατώτατες εγγυημένες τιμές για τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα για επιβίωση και συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας. Άμεση πληρωμή των αγροτικών προϊόντων κατά την παράδοσή τους. Φθηνά προϊόντα για τις λαϊκές ανάγκες ενάντια στην κερδοσκοπία εμπόρων και βιομηχανιών

Ειδικά για τους πυρόπληκτους: αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών, πλήρη αναπλήρωση του εισοδήματος των αγροτών, αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, στελέχωση των πυροσβεστικών και δασικών υπηρεσιών.

Συμμετέχουμε οργανωμένα στην πανελλαδική σύσκεψη που διοργανώνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων (ΠΕΜ) την Κυριακή 23 Νοέμβρη, όπου θα αποφασίσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας σε πανελλαδικό επίπεδο.

