Λένα Σαμαρά: «Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω» – Η συγκινητική ανάρτηση του αδερφού της για τα γενέθλιά της

Με μια συγκινητική ανάρτηση ο γιος του Αντώνη Σαμαρά, Κώστας αναφέρεται στη Λένα, η οποία σήμερα, 10 Νοεμβρίου θα είχε τα γενέθλιά της.

«Σήμερα θα είχες γενέθλια. Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω. Όμως νιώθω ότι σήμερα και κάθε μέρα είσαι δίπλα μας και γιορτάζουμε μαζί την κάθε στιγμή», όπως γράφει για την αδικοχαμένη του αδερφή, η οποία πέθανε το βράδυ της 7ης Αυγούστου στον Ευαγγελισμό ύστερα από επιληπτικό επεισόδιο.

«Αυτό το συναίσθημα ίσως να με γαληνεύει, να με ταξιδεύει…αλλά μου λείπεις…και αυτό με προσγειώνει στην πραγματικότητα», καταλήγει ο Κώστας Σαμαράς.

