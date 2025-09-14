Λένα Σαμαρά: Οδύνη στο μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατό της

Σπαραγμός στο μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά για τις 40 ημέρες από τον θάνατό της, με τραγική φιγούρα τη μητέρα της, Γεωργία.

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών γίνεται σήμερα (14.09.2025) το μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά, για τις 40 ημέρες που «έφυγε» από τη ζωή, βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένειά της.

Η κηδεία της Λένας Σαμαρά έγινε στις 11 Αυγούστου 2025, παρουσία πλήθος κόσμου είτε από τον πολιτικό είτε από τον δημοσιογραφικό χώρο. Όλοι θέλησαν να βρεθούν και πάλι στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών να συμπαρασταθούν στον Αντώνη Σαμαρά και την σύζυγό του, Γεωργία, που έχασαν το παιδί τους σε ηλικία 34 χρόνων, μετά από ανακοπή καρδιάς. Και σήμερα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του πρώην πρωθυπουργού στέκονται στο πλευρό της οικογένειας Σαμαρά, εν όψει του μνημόσυνου.

Ο Αντώνης Σαμαράς μαζί με την σύζυγό του Γεωργία και τον γιο τους, Κώστα, έφτασαν από νωρίς στο Α’ Νεκροταφείο, εμφανώς καταβεβλημένοι. Μάλιστα η μητέρα της Λένας Σαμαρά, φορώντας μαύρα, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα στα μάτια της.

Σε παρόμοια κατάσταση και ο Κώστας που με κατεβασμένο το κεφάλι μπήκε στην εκκλησία.

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ευχαρίστησε όσους βρέθηκαν δίπλα του, αυτή τη δύσκολη ημέρα.

Από νωρίς βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας με την σύζυγό του αλλά και ο βουλευτής Στέλιος Πέτσας.

Άλλοι που συμπαραστέκονται στον πρώην πρωθυπουργό και την οικογένειά του είναι η Άντζελα Γκερέκου, ο Νίκος Νικολόπουλος, ο Νίκος Κακλαμάνης και ο Μάκης Βορίδης.

«Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα», είχαν αναφέρει στη δήλωση που συνυπέγραψαν ο Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του, Γεωργία, και ο γιος τους, Κώστας.

Πηγή: newsit.gr