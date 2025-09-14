Λένα Σαμαρά: Οδύνη στο μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατό της

Σπαραγμός στο μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά για τις 40 ημέρες από τον θάνατό της, με τραγική φιγούρα τη μητέρα της, Γεωργία.

 

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών γίνεται σήμερα (14.09.2025) το μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά, για τις 40 ημέρες που «έφυγε» από τη ζωή, βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένειά της.

Η κηδεία της Λένας Σαμαρά έγινε στις 11 Αυγούστου 2025, παρουσία πλήθος κόσμου είτε από τον πολιτικό είτε από τον δημοσιογραφικό χώρο. Όλοι θέλησαν να βρεθούν και πάλι στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών να συμπαρασταθούν στον Αντώνη Σαμαρά και την σύζυγό του, Γεωργία, που έχασαν το παιδί τους σε ηλικία 34 χρόνων, μετά από ανακοπή καρδιάς. Και σήμερα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του πρώην πρωθυπουργού στέκονται στο πλευρό της οικογένειας Σαμαρά, εν όψει του μνημόσυνου.

Ο Αντώνης Σαμαράς μαζί με την σύζυγό του Γεωργία και τον γιο τους, Κώστα, έφτασαν από νωρίς στο Α’ Νεκροταφείο, εμφανώς καταβεβλημένοι. Μάλιστα η μητέρα της Λένας Σαμαρά, φορώντας μαύρα, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα στα μάτια της.

Η Γεωργία Σαμαρά στο μνημόσυνο του παιδιού της / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Σε παρόμοια κατάσταση και ο Κώστας που με κατεβασμένο το κεφάλι μπήκε στην εκκλησία.

Αντώνης Σαμαράς / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ευχαρίστησε όσους βρέθηκαν δίπλα του, αυτή τη δύσκολη ημέρα.

Ο Αντώνης Σαμαράς στο μνημόσυνο της κόρης του, Λένας Σαμαρά / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Ο αδελφός της Λένας Σαμαρά, Κώστας / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Ο Κώστας Σαμαράς με την μητέρα του Γεωργία και τον πατέρα του Αντώνη / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Η μητέρα της αδικοχαμένης Λένας Σαμαρά, Γεωργία / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

 

Από νωρίς βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας με την σύζυγό του αλλά και ο βουλευτής Στέλιος Πέτσας.

Στέλιος Πέτσας / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Ο Νίκος Δένδιας με την σύζυγό του / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Άλλοι που συμπαραστέκονται στον πρώην πρωθυπουργό και την οικογένειά του είναι η Άντζελα Γκερέκου, ο Νίκος Νικολόπουλος, ο Νίκος Κακλαμάνης και ο Μάκης Βορίδης.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Μάκης Βορίδης / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Νικήτας Κακλαμάνης / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

«Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα», είχαν αναφέρει στη δήλωση που συνυπέγραψαν ο Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του, Γεωργία, και ο γιος τους, Κώστας.

Πηγή: newsit.gr

14 Σεπ 2025

Ετικέτες: Αντωνης Σαμαρας, ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ, Μνημόσυνο

