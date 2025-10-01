Λέκκας για τον σεισμό 4,5 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο: «Είναι πολλά τα ρήγματα στην περιοχή - Παρακολουθούμε την εξέλιξη»

Για τον σεισμό 4,5 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα στα ανοικτά της Ζακύνθου μίλησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

«Όταν ένας σεισμός δεν έχει επιπτώσεις είναι σε αυτό το επίπεδο είναι ένα καλό νέο γιατί αποσβαίνει τις δυνάμεις του στο υπέδαφος και απομακρύνει την πιθανότητα ενός μεγαλύτερου σεισμού. Ήταν ένας καλός σεισμός, χωρίς επιπτώσεις χωρίς κάτι το ιδιαίτερο», είπε αρχικά μιλώντας στον στον Real FM 97,8.

«Μπορεί να έχουμε μικρές καταπτώσεις», λέει ο Ευθύμιος Λέκκας

«Είναι σε θαλάσσια περιοχή, στο δυτικό τμήμα της Ζακύνθου, χωρίς προβλήματα… Μπορεί να έχουμε βεβαίως κάποιες μικρές καταπτώσεις στη δυτική ακτή της Ζακύνθου, εκεί που είναι οι απότομες ακτές, αλλά ούτως ή άλλως σήμερα δεν έχουμε πρόβλημα από προσεγγίσεις σκαφών. Και για το Ναυάγιο μπορεί να υπάρξει μια τέτοια περίπτωση, αλλά δεν εστιάζουμε ακόμη, θα το δούμε τις επόμενες ώρες», συμπλήρωσε.

Μιλώντας για το ρήγμα που προκάλεσε την δόνηση, ο κ. Λέκκας σημείωσε:

«Είναι πολλά τα ρήγματα που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή, δεκάδες, που μπορούν να δώσουν και μεγάλο σεισμό, αλλά μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι είναι ένας σεισμός, ο οποίος δεν θα μας προκαλέσει προβλήματα. Βέβαια την παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου σε κάθε περίπτωση… Από εκεί και πέρα όμως δεν χρειάζεται και δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε».

Σχετικά με το αν αυτός ήταν ο κύριος σεισμός, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ τόνισε: «Είναι πολύ νωρίς ακόμη να πούμε ότι είναι ο κύριος σεισμός, αλλά θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα και με μεγαλύτερους σεισμούς σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Έχουμε επικοινωνία, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα».

iefimerida.gr