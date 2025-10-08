Λέκκας για κρατήρα στις Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας: «Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο» - Τι πρέπει να προσέξουν οι κάτοικοι

Σε έντονα υδρομετεωρολογικά και γεωδυναμικά φαινόμενα, όπως κατολισθήσεις και καθιζήσεις, σχετίζεται ο κρατήρας που άνοιξε στο χωριό Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με τον Ευθύμιο Λέκκα.

Ο κρατήρας, με διαστάσεις 6 μέτρα βάθος και 6 μέτρα πλάτος, προκάλεσε σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των κατοίκων και τη σταθερότητα του εδάφους.

Παραμένει μεγάλη η πιθανότητα σοβαρότερης καταστροφής, λέει ο Λέκκας

Ειδικότερα, όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ κ. Λέκκας στην ΕΡΤ, η περιοχή βρίσκεται σε ζώνη όπου τα πετρώματα είναι ευκολοδιάβρωτα, γεγονός που επιτείνει την εμφάνιση τέτοιων φαινομένων. «Το φαινόμενο αυτό δεν είναι σπάνιο. Εκδηλώνεται κατά καιρούς σε όλη τη ζώνη, από το Αιτωλικό μέχρι και την Αμφιλοχία», τόνισε, προσθέτοντας ότι παρόμοια περιστατικά, όπως στη Λέσβο όπου αποκολλήθηκε βράχος, προκαλούνται από έντονες βροχοπτώσεις.

Ευτυχώς, στην περίπτωση της Αιτωλοακαρνανίας, ο κρατήρας δεν προκάλεσε ζημιές στα γειτονικά σπίτια, που κατοικούνται κανονικά. Ωστόσο, η πιθανότητα σοβαρότερης καταστροφής σε παρόμοιες περιπτώσεις παραμένει μεγάλη.

«Εάν παρατηρηθούν ρωγμές σε κτίρια, μπορεί να σημαίνει την έναρξη του φαινομένου»

Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι η ανίχνευση και πρόληψη τέτοιων φαινομένων σε μεγάλη κλίμακα είναι δύσκολη και απαιτεί σημαντικούς πόρους, γι’ αυτό καλεί τους κατοίκους να παρακολουθούν προσεκτικά τυχόν ρωγμές σε σπίτια, δρόμους και πεζοδρόμια, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι πρώτες ενδείξεις κινδύνου. «Εάν παρατηρηθούν ρωγμές σε κτίρια, πεζοδρόμια ή δρόμους, τότε αυτό μπορεί να σημαίνει την έναρξη του φαινομένου», σημείωσε.

Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ επισήμανε την ανάγκη συστηματικού θεσμικού ελέγχου της στατικότητας όλων των κτιρίων της χώρας, με πιστοποιητικό ασφαλείας που θα βεβαιώνει την αντοχή τους, κάτι που πρέπει να αναλάβουν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες λόγω του υψηλού κόστους.

