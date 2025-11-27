Λειψυδρία – ΡΑΑΕΥ: Αττική και Μεγανήσι Λευκάδας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Θετική είναι η εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, για την κήρυξη καθεστώτος κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Αττική, καθώς και στο Μεγανήσι Λευκάδας λόγω λειψυδρίας, σε συνέχεια των αντίστοιχων αποφάσεων για Λέρο και Πάτμορίας

Σημειώνεται πως το αίτημα για να κηρυχθεί η περιοχή της Αττικής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας είχε σταλεί από την ΕΥΔΑΠ στα τέλη Οκτωβρίου, προκειμένου να τεκμηριώσει την ανάγκη εκτέλεσης έργων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας (συγκεκριμένα της μερικής εκτροπής δύο ποταμών της Ευρυτανίας στον ταμιευτήρα στον Εύηνο).

