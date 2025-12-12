Le Monde: Η εκδίκηση της Αθήνας – Ο Έλληνας Πιερρακάκης στο τιμόνι του Eurogroup, ιστορική νίκη

Η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά με την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup, γράφει η γαλλική εφημερίδα Le Monde, για την εκλογή του Έλληνα υπουργού Οικονομικών, κάνοντας λόγο για «ιστορική νίκη» για τη χώρα μας.

Δέκα χρόνια μετά την οικονομική κρίση που έθεσε σε αμφιβολία τη συμμετοχή της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης εκλέχθηκε πρόεδρος του Eurogroup στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όπως σημειώνει η γαλλική εφημερίδα, η εκλογή αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αναγνώριση της θετικής πορείας της Ελλάδας από τους ευρωπαίους ομολόγους της.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ημέρα «μια στιγμή περηφάνειας για τη χώρα, την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες», ενώ ο ίδιος ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «η Ελλάδα άντεξε παρά τις δυσκολίες, αποδεικνύοντας τη δύναμη του λαού μας και τη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης».

Η κρίση του 2010 και η ανάκαμψη της Ελλάδας

Η Le Monde κάνει αναφορά στην προηγούμενη δεκαετία, γράφοντας ότι πριν από περισσότερο από δέκα χρόνια, η Ελλάδα αντιμετώπιζε σοβαρή οικονομική κρίση, με την πιθανότητα εξόδου από τη ζώνη του ευρώ να προκαλεί έντονο δημόσιο διάλογο στις Βρυξέλλες. Το Eurogroup είχε τότε σχεδιάσει και εφαρμόσει τα μέτρα διάσωσης της χώρας, προστατεύοντας τη σταθερότητα της Ευρωζώνης.

Ο υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας, Ρολάν Λεσκέρ, τόνισε ότι η πορεία της Ελλάδας τα τελευταία δέκα χρόνια είναι εντυπωσιακή, ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα σημείωσε ότι η χώρα «έχει διανύσει μεγάλη απόσταση από εκείνη την περίοδο».

Le Monde για το προφίλ του Κυριάκου Πιερρακάκη

Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα, ο 42χρονος Κυριάκος Πιερρακάκης, είναι υπουργός Οικονομικών από τον Μάρτιο του 2025. Πριν ανέλθει σε αυτή τη θέση, είχε διατελέσει υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης από το 2019 και υπουργός Παιδείας. Στην υποψηφιότητά του επισήμανε «τη δύναμη της ανθεκτικότητας» της γενιάς του μετά την οικονομική κρίση της δεκαετίας του 2010.

Η εκλογή του στο Eurogroup τον καθιστά κεντρικό παράγοντα στη διαμόρφωση των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών της ζώνης του ευρώ και του προσφέρει διεθνή παρουσία σε θεσμούς όπως το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα και οι συναντήσεις των G7, προσθέτει η Le Monde.

Ο ρόλος του Eurogroup

Το Eurogroup ιδρύθηκε το 1997 και έχει ως στόχο τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κρατών της ζώνης του ευρώ. Σήμερα περιλαμβάνει 20 χώρες και σύντομα 21, με την ένταξη της Βουλγαρίας την 1η Ιανουαρίου 2026. Ο πρόεδρος του Eurogroup προετοιμάζει τις μηνιαίες συναντήσεις των υπουργών Οικονομικών και εκπροσωπεί τη ζώνη του ευρώ σε διεθνείς οργανισμούς.

Eurogroup: Ξεκίνησε η διαδικασία για τον νέο αντιπρόεδρο της ΕΚΤ

Παράλληλα με την εκλογή Πιερρακάκη, το Eurogroup ξεκίνησε τη διαδικασία επιλογής του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για τη διαδοχή του Ισπανού Λουίς ντε Γκίντος, με το νέο πρόσωπο να αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά του το 2026.

Τέλος, η Le Monde γράφει πως η θέση αυτή θεωρείται σημαντική, καθώς αποτελεί πρόκριμα για μελλοντικές αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένου και του ενδεχόμενου ενδιαφέροντος για τη θέση της προέδρου, την οποία σήμερα κατέχει η Κριστίν Λαγκάρντ.

