Λαζαρίδης: «Υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλεται για απάτη εκατομμυρίων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας – Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας του κόμματος, Μακάριος Λαζαρίδης, κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής ότι ο αναπληρωτής γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος βουλευτής του κόμματος διερευνάται από τη Δικαιοσύνη για συμμετοχή στο κύκλωμα των οικολογικών σχημάτων του 2024.

Όπως υπογράμμισε κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του yπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ευλογιά, σύμφωνα με επίσημη καταγγελία που έχει κατατεθεί στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, πρόκειται για τον κ. Σταύρο Βαβία, για τον οποίο έχουν ξεκινήσει σχετική έρευνα, τόσο η ελληνική Δικαιοσύνη όσο και η Ευρωπαία Εισαγγελέας, ενώ την ίδια στιγμή είναι σε διερεύνηση και από την Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

“Αυτό το πρόσωπο”, τόνισε ο κ. Λαζαρίδης, “που σήμερα κατονομάζεται σε επίσημη καταγγελία για απάτη δεκάδων εκατομμυρίων, φωτογραφιζόταν δίπλα στον κ. Ανδρουλάκη στην πρόσφατη περιοδεία του στον Έβρο. Και ξέρετε ποιο είναι το παράδοξο; Ότι στην ίδια περιοδεία ο κ. Ανδρουλάκης μιλούσε για “γαλάζιες συμμορίες”!

Λαζαρίδης: “Κύριε Ανδρουλάκη, ποιος έχει τελικά τις ‘συμμορίες’;”

Ο Μακάριος Λαζαρίδης συνέχισε: “Κύριε Ανδρουλάκη, ποιος έχει, τελικά, τις ‘συμμορίες’; Διότι όταν τα δικά σας στελέχη, οι δικοί σας υποψήφιοι, οι δικοί σας άνθρωποι, διαχειρίζονται ΚΥΔ που καταγγέλλονται και ερευνώνται για απάτες εκατομμυρίων, τότε το πρόβλημα είναι βαθιά πολιτικό και ηθικό. Ούτε αυτό, φαντάζομαι θα μας πείτε, ότι το γνωρίζατε. Και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτεται τέτοια σχέση”.

“Θυμίζω την υπόθεση Νικολάου Μπουνάκη, ο οποίος έχει παραδεχθεί την εμπλοκή της εταιρείας του, ισχυριζόμενος ότι ‘όλα έγιναν νόμιμα’ και ότι ‘την ευθύνη έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Θυμίζω την παραίτηση του πρώην γραμματέα της Νομαρχιακής Ηρακλείου, του κ. Λάμπρου Αντωνόπουλου, ο οποίος έλαβε χρήματα παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά τελικά τα … επέστρεψε με καθυστέρηση πέντε ετών, μετά και από δική μου αποκάλυψη από αυτό εδώ το βήμα. Και ρωτώ: Αν εκείνος ένιωσε την ανάγκη να φύγει, τι περιμένει ο κ. Ανδρουλάκης να πράξει απέναντι στα στελέχη του που καταγγέλλονται για διασπάθιση δημόσιου χρήματος;”

Ο κ. Λαζαρίδης κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ “να σταματήσει να κρύβεται. Οφείλει να απομακρύνει άμεσα τον κ. Βαβία από κάθε θέση ευθύνης στο κόμμα του. Να αναλάβει, επιτέλους, τις ευθύνες του. Γιατί, κύριε Ανδρουλάκη, όταν τα στελέχη σας υφίστανται τέτοιες σοβαρές καταγγελίες, δεν μπορείτε να κάνετε πως δεν βλέπετε. Η διαφάνεια και η πολιτική εντιμότητα είναι πράξη ευθύνης κι όχι μια επικοινωνιακή βιτρίνα που στήνεται για να καλύψει τις σκιές. Και η ώρα των πράξεων έχει έρθει”.

Πηγή: parapolitika.gr