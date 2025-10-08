Λαύριο: Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης μπαλκονιού - Γυναίκα έτρεξε και σώθηκε σαν από θαύμα

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν χθες το μεσημέρι στην πόλη του Λαυρίου όταν ένα μπαλκόνι διώροφου κτιρίου κατέρρευσε με αποτέλεσμα να προσγειωθεί στο δρόμο προκαλώντας εκτεταμένες, υλικές ζημιές σε τέσσερα, σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα και τον ελαφρύ τραυματισμό μιας γυναίκας που περνούσε από κάτω.

Ήταν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Τρίτης και ένα κομμάτι από το στηθαίο έπεσε στο μπαλκόνι και εξαιτίας του βάρους αυτό αποκολλήθηκε με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα μπροστά από ένα φαρμακείο που στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου. Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr φαίνεται το μπαλκόνι να γκρεμίζεται και να προσγειώνεται δίπλα από μια γυναίκα η οποία εκείνη την ώρα περπατά στο πεζοδρόμιο.

Όπως αποτυπώνεται στα πλάνα, η γυναίκα σώθηκε από θαύμα καθώς ένας μεγάλος όγκος από τσιμέντο και συντρίμμια πέφτει από ύψος 2 μέτρων σε απόσταση λίγων εκατοστών από το σώμα της. Η γυναίκα τρέχει για να σωθεί και κάποιοι περαστικοί την απομακρύνουν από το σημείο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατέγραψαν τις υλικές ζημιές μιας και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Πηγή: protothema.gr