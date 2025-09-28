Λάβρος Καλλιακμάνης για Μπαλάσκα: «Άνθρωπο επιρρεπή δεν τον προκαλείς»

Την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση έκανε ο Γιώργος Καλλιακμάνης για το «αστείο» του Σταύρου Μπαλάσκα που έγινε viral στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, όταν σήκωσε τη μπλούζα του στον αέρα της εκπομπής.

Μιλώντας στην εκπομπή Action Weekend στο Action 24 και με τον Δημήτρη Καμπουράκη να τον «τσιγκλάει» ο Γιώργος Καλλιακμάνης είπε «δεν θέλω καν να το σχολιάσω αυτό. Καν... Δεν είναι καν αστείο. Πραγματικά κρίμα».

Φυσικά αναφέρεται στην κίνηση του Σταύρου Μπαλάσκα να σηκώσει την μπλούζα του στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και να δείξει το δασύτριχο στήθος του. Κάτι - που όπως είπε - δεν έχει ο Καλλιακμάνης.

Δείτε το βίντεο:

«Όταν βλέπεις ότι κάποιος είναι επιρρεπής δεν τον προκαλείς. Λυπάμαι, λυπάμαι» έκλεισε το σχόλιό του ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Πηγή: reader.gr