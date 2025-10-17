Λατινοπούλου: «Η Ελλάδα δεν θα φιλοξενήσει όλη την Αφρική και την Ασία, δεν χωράμε»

«Δεν θα φιλοξενήσει η Ελλάδα όλη την Αφρική και την Ασία» επεσήμανε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, αναπτύσσοντας τις θέσεις της για το μεταναστευτικό.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου παραχώρησε συνέντευξη το βράδυ της Πέμπτης 16/10 . «Σε ένα σπίτι 40 τ.μ. θα φιλοξενήσετε χίλιους; Έχεις 10% της χώρας που είναι Μουσουλμάνοι που γεννάνε με ρυθμούς που δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς. Δεν είναι ασφαλές» υπογράμμισε στο Mega.

«Πρέπει να τους διώξουμε, να τους πάμε σε χώρες της Αφρικής, να κάνουμε διακρατικές συμφωνίες με την Αίγυπτο τη Ρουάντα την Τυνησία. Η κουλτούρα τους δεν ταιριάζει στην Ευρώπη. Να πάνε στην ευχή του Αλλάχ και να πάνε στις χώρες που εφαρμόζουν τη σαρία» διαμύνησε.

«Παράνομος λαθρομετανάστης που εισβάλει στη χώρα πρέπει να συλλαμβάνεται και να οδηγείται σε κλειστά κέντρα» είπε η Αφροδίτη Λατινοπούλου και τόνισε: «Όταν είσαι σοβαρή χώρα κάνεις διακρατικές συμφωνίες, όχι κάνουμε τον κλέφτη υδραυλικό αντί να τον συλλάβουμε και να τον στείλουμε σε Γυάρο και Μακρόνησο».

Πηγή: newsbeast.gr