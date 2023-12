Λάρκιν ο πολυτιμότερος παίκτης της 13ης αγωνιστικής

Ο σταρ της Αναντολού Εφές είναι ο MVP του 13ου γύρου της Euroleague, έχοντας συλλέξει 41 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης της διοργάνωσης, κόντρα στην Άλμπα.

Ο Σέιν Λάρκιν πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στην ομάδα από το Βερολίνο. Πιο συγκεκριμένα, η Εφές φιλοξενήθηκε στη “Mercedes-Benz Arena”, για τις ανάγκες της 13ης αγωνιστικής της ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ, με την τουρκική ομάδα να νικάει, με τελικό σκορ 97-89.

Ωστόσο, ο Λάρκιν σκόραρε 32 πόντους, έχοντας 4/5 δίποντα, 5/9 τρίποντα και 9/9 βολές. Μάζεψε ακόμη 4 ριμπάουντ, μοίρασε 4 ασίστ και έκανε 3 κλεψίματα, έχοντας παράλληλα συλλέξει 41 βαθμούς PIR.

When he is at it, no one can stop him @shanelarkin is the MVP of R13

‘MVP of the Round’ I @PaniniAmerica pic.twitter.com/72uTPJzgHp

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 9, 2023