Λάρισα: Τραυματίστηκε 32χρονη που βρισκόταν μέσα σε ασανσέρ και έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε μια 32χρονη το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου (25.10.2025), όταν ο ασανσέρ στον οποίο βρισκόταν, έπεσε ξαφνικά από τον 3ο όροφο στη Λάρισα.

Η νεαρή γυναίκα είχε πραγματικά άγιο από την πτώση του ασανσέρ στη Λάρισα, καθώς γλύτωσε τα πολύ χειρότερα, ωστόσο τραυματίστηκε καθώς «κληρονόμησε» σοβαρό κάταγμα στο γόνατό της. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε ασανσέρ πολυκατοικίας των παλιών Εργατικών Κατοικιών Γιάννουλης, εκεί όπου βρέθηκε προκειμένου να πραγματοποιήσει επίσκεψη σε φιλικό της σπίτι.

Η 32χρονη, γράφει το onlarissa.gr, μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και δίνει την μάχη της έτσι ώστε να αποφευχθεί η επέμβαση, η οποία όμως είναι πιθανών να χρειαστεί να γίνει τελικά προκειμένου να αποκατασταθεί το βαρύ κάταγμα στο γόνατό της. Κάτι που θα αποφασιστεί από τον γιατρό που την παρακολουθεί, τις επόμενες ημέρες.

Στο μεταξύ η ίδια και η οικογένειά της αναμένουν την επίσημη έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ανάλογα με το πόρισμα και την έκβαση του προβλήματος με το πόδι της δεν αποκλείεται να κινηθεί νομικά.

newsit.gr

