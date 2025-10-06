Λάρισα: Πέθανε ο ιερέας, πατέρας της 52χρονης που τη δολοφόνησε ο γιος της

Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος μετά τη δολοφονία της κόρης του από τον ίδιο τον εγγονό του στη Λάρισα.

Ο παπα-Λάμπρος, ιερέας στη Λάρισα, που έφυγε από τη ζωή σήμερα Δευτέρα, 06.10.2025, έζησε τον απόλυτο πόνο, καθώς έχασε τις δύο του κόρες, τη μία μάλιστα από τα χέρια του εγγονού του.

Ο ιερέας, έζησε πριν λίγους μήνες το προσωπικό του δράμα όταν η κόρη του δολοφονήθηκε άγρια στα 52 της χρόνια από τον ίδιο της τον γιο, ύστερα από έναν έντονο καυγά τα ξημερώματα της Δευτέρας (12.05.2025), με το έγκλημα να συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Ο άτυχος πατέρας, πριν από τρία χρόνια είχε χάσει και τη μεγαλύτερη κόρη του από εγκεφαλικό στην ίδια ηλικία, 52 ετών και έμεινε να μεγαλώνει τα δύο ορφανά παιδιά που άφησε πίσω της.

Η ανακοίνωση και η κηδεία

Εκοιμήθη σε ηλικία 74 ετών ο ιερέας Λάμπρος Ρίνης. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, εντός του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σοφία και Μιχαήλ, Ντάλλα Αρετή και Γεώργιος Καμαγιάννης, Κωνσταντίνος και Γεωργία Ρίνη Γεώργιος και Χρυσούλα Ρίνη, Αθανάσιος Ρίνης, Μυρτώ Ρίνη.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Πηγή: newsit.gr